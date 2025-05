Karina García volvió a ‘La casa de los famosos’ y lanzó ácidos comentarios a sus examigas: “Mujeres vulgares”

Karina García volvió a ‘La casa de los famosos Colombia’ por última vez tras su eliminación

“Toxicosteña, aquí me enteré de que estás tan celosita, supe que realmente ese fastidio hacia mí eran puros celos porque Altafulla nunca te miró. Te voy a dar un consejo: la envidia mata el alma y la envenena y si quieres cuando salgas yo te doy unos truquitos para que te vaya mejor con los hombres, pero eso sí, tienes que cambiar porque a los hombres no les gustan las mujeres vulgares ”, le dijo Karina a la participante.

“Te deseo lo mejor o si no, vas a seguir, de verdad, si no cambias, vas a seguir triste y vacía. Por eso nunca sonríes, princesa. Hay que sonreír y si quieres también te puedo dar consejitos para que te vayas mejor con los hombres y no tengas que inventarte que tienes novio para que te quieran de verdad”, le dijo Karina a Yina.

Por último, Karina le habló a su amor, Altafulla: "Aquí me doy cuenta de que realmente lo que siento por ti es real. Han pasado muchísimas cosas y te voy a decir algo, escúchame. Enfócate, por favor, en el juego. Pide las canciones al jefe, los sábados, los sábados disfruta, en las mañanas pide tus canciones, entrena, párchate con Mateo, con el flaco. No necesitas de nadie y mucho menos de un veneno. Si no se quieren acercar a ti, déjalas. No mendigues amistad, no mendigues nada", fue el mensaje de la modelo hacia el cantante costeño.