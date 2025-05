Karol G confesó la condición médica que padece y que la llena de inseguridades: “Nunca me veo chimba”

Karol G habló de la condición médica que padece

De acuerdo a lo manifestado por Carolina, padece de resistencia a la insulina, que según el NIH (National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases), es cuando: “las células de los músculos, grasa e hígado no responden bien a la insulina y no pueden absorber la glucosa de la sangre fácilmente.