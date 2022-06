Karol G envía un gran mensaje a los colombianos para las elecciones de este domingo

Karol G fue una de las artistas nacionales que se refirió a las elecciones del domingo 19 de junio e invitó a sus seguidores para que salieran a votar.

“Si no dejas que te escojan la ropa, lo que ves y lo que escuchas, ¿por qué dejarías que otros eligieran a los representantes que van a determinar el futuro de tu país? Todos a votar con conciencia y responsabilidad. Por ti, por mí, por la tierrita, por Colombia”, se lee en una imagen que publicó Karol G en su perfil oficial de Instagram, en el que cuenta con más de 50 millones de seguidores.

La cantante colombiana Karol G, no fue ajena a los mensajes de cara a las elecciones del domingo 19 de junio - Foto: Instagram @karolg

Varios famosos colombianos se han pronunciado sobre las elecciones, uno de ellos el jurado del programa MasterChef Nicolás de Zubiría. En el caso del experto en cocina, no confirmó que tuviera un candidato preferido, pero en su perfil de Instagram el cartagenero contó y dio uno que otro indicio de su posible elección.

Para el chef, es necesario analizar muy bien el “cambio” que cada uno de los aspirantes al máximo puesto político mencionan a los colombianos. De este modo, a días de que se efectúe la contienda electoral y se dé a conocer el nombre de los favoritos, el especialista en culinaria se atrevió a no quedarse callado y, al contrario, exponer su opinión política.

“Colombia está lejos de ser perfecta, como cualquier democracia abierta. Igual no hay persona perfecta, empresa perfecta, ni fundación perfecta, ni gobernante perfecto, ni partido político perfecto”, precisó el jurado de MasterChef Celebrity.

Conjuntamente, para el cartagenero hay un desafío y este no solo les compete a los políticos o personajes que laboran en el Estado, sino, más bien, es una tarea de todos: “El reto, hermoso, está en poder tratar de ser mejores todos los días. Mejores como persona, como familia, como empresa, como ciudad, como país. Por favor, salgan a votar por su candidato favorito. Voten por amor a Colombia y no por odio a una persona o un partido”, agregó.

Para nadie es un secreto que existe fanatismo por uno que otro candidato y eso ha repercutido en actos violentos, discriminatorios y denuncias. No obstante, Zubiría es muy claro al decir que esa no es la solución, pues el odio no va a resolver nada en Colombia.

En adición, si bien es cierto que cada aspirante a la Presidencia predica un “cambio”, el chef hace un llamado a todos sus seguidores respecto a este tema e indica: “Todos los candidatos son ‘cambio’, pero ¿cuál es el cambio que necesitamos y queremos? No saltemos al vacío, así que todos a votar con consciencia este 29 de mayo”, concluyó Nicolás de Zubiría.

La actriz Carolina Ramírez también se pronunció en este tema y dejó claro que su voto para la segunda vuelta presidencial será por el candidato del Pacto Histórico, Gustavo Petro. Es por eso que también opinó sobre el adversario, Rodolfo Hernández, y sus declaraciones referentes a las mujeres. La actriz publicó un video del caricaturista Matador, en el que, supuestamente, el ingeniero aparece hablando mal de las mujeres.

Ante el contenido, Carolina hizo una historia en su perfil oficial de Instagram direccionando a sus seguidores a la pieza audiovisual con el siguiente mensaje: “¿Hay mujeres que votarán por este tipo?”, se lee en la red social de la colombiana.