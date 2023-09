¿Karol G tendrá concierto con RBD? Christian Chávez emocionó a los seguidores con revelación

Esta serie, la cual es un remake de la la versión argentina Rebelde Way , fue protagonizada por Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Christian Chávez, Alfonso Herrera y Christopher Uckermann , quiénes superaron las expectativas y un nivel de éxito y fama, jamás pensado.

¿Karol G estará en los conciertos de RBD en Colombia?

Por otro lado, el productor y cantante confesó que actualmente está dejando fluir su carrera y no forzar los procesos: “Dios y la vida saben lo que yo quiero y lo que deseo, pero también tengo los brazos abiertos para recibir lo que venga. Obviamente me encantaría dirigir, obviamente me encantaría producir más contenido LGBTBI, pero vamos a ver”, mencionó el mexicano.