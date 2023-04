Koral Costa, la esposa de Ómar Murillo, abrió cuenta en OnlyFans

Koral Costa es una reconocida cantante, actriz e influenciadora colombiana, recordada por ser la esposa del afamado actor de telenovelas, Ómar Murillo (Bola 8), además de su voluptuosidad y extravagancia que la caracteriza.

Recientemente, la cantante reveló en entrevista con el programa de chismes, La Red, que va a abrir una cuenta en la plataforma de contenido para adultos, OnlyFans, en la que varias mujeres del común y modelos, actrices e influenciadoras en todo el mundo, facturan buenas cantidades de dinero.

Koral Costa, actriz, cantante e influencer, esposa de Omar Murillo, bola 8 - Foto: Instagram @koralladiva

La influenciadora, que en Instagram cuenta con 456 mil seguidores, explicó que su perfil en dicha plataforma “va a ser un OnlyFans atrevido, pero sofisticado, que se vea bello, pero pues, muy Kardashian, muy sexy”.

La cantante, con mucho orgullo, asegura que lo suyo, es la extravagancia: “Me gusta ser extravagante, me encanta ser una mujer distinta en muchos aspectos, mas no me gusta llegar a la vulgaridad”.

Además, reveló que, aunque no ha de mostrarlo todo, como muchos esperan, quienes se suscriban a su canal “van a ver algo de piel, van a ver alguito... un poquito más de lo que no se puede ver en otras redes o plataformas”.

La influenciadora también aseguró que esto es algo que hace para sus seguidores, pues, según dijo, ya llevan harto tiempo pidiéndole que abra su cuenta en la plataforma y también manifestó que, (aunque no es secreto que el dinero es una necesidad), para ella no es lo más importante y no está pensando en el flujo de caja que ha de tener su registradora, pero también dejando claro que se va a tomar el asunto como algo muy en serio.

Omar Murillo y Koral llevan 15 años juntos - Foto: Captura de pantallas de instagram / @bola8actor

“Esto es un trabajo. Ya ni siquiera es por gusto. O sea, ya la mayoría de creadores de contenido se les convirtió en un trabajo monetario. También las redes sociales. Entonces creo que cuando tú tienes una pareja que te apoya y sabes que eres una mujer independiente, que ya monetiza, que ya gana muy muy bien”, se hace realidad, contó la artista, asegurando el porqué decidió aventurarse en el tema digital, que algunos podrían considerar un tanto subido de tono.

Y agregó: “En este momento no estoy pensando en cuánto me voy a ganar y si lo voy a hacer por dinero, porque gracias a Dios me está yendo bien, me ha ido bien. Es más por complacer a los que me piden OnlyFans y también porque quiero experimentar a ver qué pasa”.

Koral Costa, esposa de Omar Murillo, es actriz, cantante e influencer y abrirá cuenta en Only Fans - Foto: Instagram @koralladiva

Sumado a ello, la actriz se refirió a los comentarios, que no faltan, sobre el cuerpo de los personajes reconocidos, pero afirmó que no es algo que le afecte: “No me molesta cuando me decían que estaba un poquito pasadita de kilos. Realmente me siento feliz con mi nueva imagen. Empecé a hacer cambios también en mi vestuario. Los que me conocen saben que amo las fajas, entonces trato de usar lo que más pueda las fajas”.

Koral también aprovechó para hablar de los retoques que se ha hecho en la cara y afirmó con seguridad que no son algo que quiera ocultar o pasar por alto: “Me he hecho el mentón, pomulitos, tengo bótox, porque yo no niego nada. Me he hecho muchísimas cosas en el rostro”.

La cantante reparte tarjetas en la calle para que las personas la sigan en las redes sociales y, ahora, en la plataforma de contenido para adultos. Así que es en las calles de Bogotá, a donde salió “para entregarle a todo el que se me atraviese (una tarjeta promocional de su canal), sean taxistas, camiones, hombres y mujeres”, motociclistas, y transeúntes, entre muchos más.