La actriz Haydée Ramírez afirmó que logró hablar con su hijo fallecido

Haydée Ramírez, reconocida actriz colombiana, que formó parte del elenco del programa Padres e hijos, reveló que se logró comunicar con su hijo fallecido, Gustavo, por medio de una médium.

“Yo puedo asegurar que hablé con mi hijo durante una hora y me dijo: ‘Madre, yo te voy a regalar un caballo’. Yo le dije: ‘¿Mi amor, pero cómo así?’, y él respondió: ‘No te preocupes que allá te va a llegar’”, contó Haydée Ramírez.

Estos detalles los dio en el programa Lo sé todo.

Además, abrió su corazón e informó el impacto que tuvo en su vida, luego de la muerte de su hijo. Contó que hubo mucha desesperación y llegó a preguntarse qué iba a pasar con ella con el transcurrir de los días, razón por la que decidió visitar a una médium.

“Cuando mi hijo murió, en medio de esta desesperación, angustia, solo pensaba qué va a pasar con la vida, hacia dónde va a ir; se replantean muchas cosas, entonces visité una médium”, contó en el programa citado anteriormente y concluyó que el caballo que le prometió sí llegó a su vida.

Ve gente muerta: la historia de una mujer experta en fenómenos paranormales

Se puede decir que tiene un don fuera de este mundo. Ayda Valencia nació en Sevilla, Valle del Cauca, y es reconocida en todo el país y en gran parte de Latinoamérica por dedicar su vida a la interpretación de fenómenos paranormales. Su habilidad la ha llevado a servir de médium para contactar espíritus, e incluso ha ayudado al FBI a resolver casos inexplicables. Aunque estudió enfermería, desde hace más de 20 años se dedica a trabajar en terapias alternativas.

Las historias de misterio, los casos vistos en películas de terror, mitos y sucesos inexplicables, todo eso es parte del día a día de Ayda.

Su habilidad, que en un principio la desconcertó, ha provocado que la contacten personas de muchas religiones y profesiones, incluyendo psicólogos y psiquiatras que acuden a ella porque saben que es la única persona que tiene las respuestas a las distintas actividades paranormales. Ella está convencida de que su labor es de gran ayuda para muchos, aunque tenga a escépticos en su contra.

“Los detractores los hay en todos lados, y es chévere, a mí no me afecta. He aprendido a vivir con eso. Creo que yo, Ayda Luz Valencia, tengo una herramienta muy bonita, una que preparé desde hace muchísimos años, entonces creo mucho en lo mío”, afirmó Valencia para SEMANA.

Pero la realidad de la historia es que desde muy pequeña ha tenido facilidad para ver lo que otros no ven: “Una vez yo llego a mi casa corriendo a decirle a mi mamá que en la esquina se había muerto un señor porque lo había matado un Jeep amarillo. Entonces mi mamá salió corriendo, con todo el mundo, y no había nada (...); mi mamá ese día me regañó fuerte y me reclamó para que no dijera mentiras, pero yo seguía viendo al señor muerto. Y a la semana siguiente pasó exactamente ese accidente, tal cual como yo lo describí”, dijo.

Su familia, los profesores del colegio y gente de su entorno le prohibieron por años contar sus premoniciones por el miedo y misterio que esto causaba. Pero no sería hasta después que con ayuda de un psiquiatra, y de la película Sexto sentido, que por su semejanza con el protagonista, quien tenía la misma habilidad, lograría aceptar su don y empezar a usarlo para el bien.

También estudió enfermería y tiene especialización en neumología y hemodinamia, pero se dedicó a afinar sus habilidades y así brindar una mano a la sociedad. Y aunque ayude a muchas personas a despedirse de los seres que se van al más allá, también afirma que muchos malinterpretan su don.

“No busco guacas, no busco tesoros, no busco cosas de esas, no ligo al ser amado, porque es que me buscan por cosas raras que no son”. Son muchas las personas que la sugestionan con asuntos que no están al alcance de ella y que tampoco estaría dispuesta a hacer.

Por otra parte, hace 21 años abrió su consultorio privado en Bogotá, sus años de experiencia han hecho que dentro de sus pacientes tenga a médicos, psicólogos, psiquiatras, e incluso a un grupo especial del FBI de Estados Unidos a quienes ayuda a aclarar casos no resueltos. Pero lo que más le gusta y le motiva es intentar crear esos puentes entre quienes sienten que deben cerrar ciclos.

Ayda asegura que su don no es exclusivo de ella. Son muchos los casos de personas que pueden ayudar a hablar con seres del más allá, o eso es lo que afirman. Pero puede que exista una explicación, Valencia asegura que, a nivel científico, es una realidad que las personas no llegan a desarrollar todo el cerebro.