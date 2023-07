La actriz Marta Liliana Ruiz reveló cómo superó el cáncer de lengua y logró volver a hablar

La buena nueva es que “ en este momento no hay cáncer en mi cuerpo. Dios ahorita me tiene sin ninguna célula maligna en mi cuerpo y aprovecho cada minuto, eso sí estando pendiente ”, manifestó.

Sin embargo, llegó a perder un poco la esperanza ya que los médicos le decían que no iba a poder volver a hablar. “Eso fue lo que tal vez más me dolió, porque me decían: ‘usted no va a volver a hablar’ y yo le decía al médico: ‘¿pero ni un poquito?’, y él me respondía: ‘de alguna manera su familia aprenderá a entenderla’. Yo decía: ‘no, esa no soy yo’’”, señaló.