La actriz Martha Liliana Ruiz se sinceró sobre difícil etapa con su hijo a causa de las drogas: “Las cosas se salen de control”

En una reciente entrevista con la periodista Cristina Estupiñán, en su programa de YouTube ‘Sinceramente Cris’, la actriz y exreina Martha Liliana Ruiz recordó la difícil etapa que vivió cuando le diagnosticaron cáncer de lengua, sin embargo, afirmó que la tormenta más grande que ha tenido que vivir ha sido enfrentar con su hijo el problema que tuvo con las drogas.

“Yo creo que a nivel personal, indiscutiblemente, el haber tenido cáncer, el haber tenido que enfrentarme con la posibilidad de morir cambió mi vida, pero donde realmente tuve que demostrar de qué estaba hecha fue con las cosas que le pasan a los hijos. A veces las cosas con los hijos se salen de control y uno tiene que, como dicen en mi tierra, de tripas, corazón, para poder seguir adelante, porque sí he estado angustiada en mi vida por mis hijos, he llorado mis ojos y lo que me falta”, dijo.

La artista, que le atribuyó el cáncer de lengua que padeció al silencio de sus emociones, confesó sentir cierta frustración al “ver que todo lo que uno ha hecho por ellos, en determinado momento, que la formación se sale de control y llegan personas a la vida que los influencian mal. Lo que pasa es que, a mí, en el momento en que tengo que tomar acciones, no me ha temblado la mano y los he tenido que rescatar de donde estén para hacer de ellos personas de bien”, agregó.

Posteriormente, la actriz que participó en producciones como María Bonita, Caín, El Capo, Señora Isabel, entre otras, expresó que “rescatar” a sus hijos, sin duda alguna, ha sido uno de sus mayores desafíos: “porque a veces los hijos se le van por caminos que no son, o sea, en una sociedad como la actual, que tiene que vivir el trago, la droga, juegan unos papeles terribles, la mala influencia de las amistades llega a hacer creer a un muchacho que está en lo correcto cuando no es así, y a uno, como mamá, le toca decir: ‘Hasta aquí llegué y vamos a salvarte y sacamos esto adelante’”.

Martha Liliana Ruiz le atribuye el cáncer de lengua que padeció al silencio de sus emociones | Foto: Captura de pantalla YouTube / Sinceramente Cris

Con el propósito de ser un poco más concreta en cuanto a la situación a la que se refería, Martha Liliana Ruiz mencionó: “Sí, en algún momento mi hijo tuvo problemas y fue muy doloroso, pero lo importante fue que, en el momento en que él dijo: ‘Necesito ayuda’, la recibió de los mejores que hay en Colombia y en el mundo”.

Después de este tiempo de tormenta, llegó la calma, y la actriz aseguró que por fortuna hoy la prueba está superada y su hijo es un hombre de familia exitoso y trabajador, que reconoce y agradece su fortaleza como madre para “salvarlo” en una etapa complicada de su vida.

“Después de muchos años digo gracias y ellos me agradecen que haya actuado con mano fuerte cuando tenía que tener la mano fuerte (...) Lo más emocionante de todo es decir: ‘Lo logré, tengo hijos sanos con unas familias maravillosas, pero tuvieron que vivir también un camino difícil (...) Hoy en día mi hijo es un hombre exitoso con una familia exitosa y un ejemplo para sus hijos y para todos nosotros”, comentó con una sonrisa en su rostro.