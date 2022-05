La banda AC/DC planea una gira por el mundo en 2023

De acuerdo con la cuenta especializada en eventos musicales, MusicTrends Colombia, la banda de hard rock británica- australiana AC/DC planea iniciar una gira por el mundo en el 2023 como parte de la promoción de su último álbum de estudio, que se vio interrumpida por la pandemia de covid-19. Por medio de Twitter, el medio colombiano aseguró que la banda estaría haciendo negociaciones en varios países, entre ellos Colombia, donde debutaría.

En 2020, AC/DC lanzó su decimoséptimo disco ‘Power Up’, un disco que hizo Angus Young como homenaje a su hermano Malcolm Young, fallecido en 2017 y retirado de los escenarios años atrás. Este disco fue producido por Brendan O’Brien y mezclado por Mike Fraser, dos habituales en los discos de AC/DC desde hace años. Este disco marcó el regreso del vocalista Brian Johnson, el baterista Phil Rudd y el bajista Cliff Williams, quienes habían dejado la banda años atrás.

“A Malcolm no le hubiese gustado hacerlo así, con una versión artificial de cómo tocaba la guitarra. Quería que fuese natural y lo hice sabiendo cómo le hubiese gustado”, explicaba el hermano en una entrevista con RockFM.

El disco estaba listo para ser publicado a comienzos de 2020, acompañado de algunos conciertos de presentación; sin embargo, la pandemia retrasó su lanzamiento.

Historia de la banda AC/DC

Con casi 50 años de trayectoria, más de 200 millones de copias de sus álbumes vendidas en todo el mundo y seguidores, AC/DC es una de las bandas más importantes de la historia del rock. Canciones icónicas como Back in Black, Highway to Hell o Thunderstruck se han convertido en grandes himnos del hard rock, aunque ellos se autocalifican como rock and roll.

De acuerdo con Los40.com, los hermanos y creadores de la banda, Malcolm Young y Angus Young tuvieron la idea de llamar así a su grupo después de haber escrito AC/DC en la parte de abajo de la máquina de coser de su hermana Margaret. Desde el principio pensaron que este nombre concordaría perfectamente con el espíritu rockero y altamente enérgico que tenían pensado para su formación.

En 1973, los hermanos formaron AC/DC, reclutaron como cantante a Dave Evans. Sin embargo, los miembros de la banda cuentan que su falta de compromiso con el grupo y algunas diferencias personales con Angus Young, hicieron que fuera sustituido en apenas un año por Bon Scott, que sería el vocalista del grupo hasta su fallecimiento en 1980.

A lo largo de su historia, la reconocida banda de hard rock ha tenido un total de cuatro cantantes, aunque uno de ellos fue de forma temporal. El primero de ellos fue Dave Evans hasta que fue reemplazado por Bon Scott, que inspiró una de las obras más aclamadas de la banda: Back in Black, dedicada al vocalista como homenaje. Después de la muerte de Scott, se consideró la opción de terminar con la banda; sin embargo, los hermanos Young reclutaron a Brian Johnson, quien se convirtió en la voz de la banda de rock desde los años ochenta hasta nuestros días, a excepción de una temporada en la que no pudo cantar debido a un problema de salud y fue sustituido por Axl Rose, vocalista de Guns N’ Roses.

Canciones más famosas de AC/DC

Con más de 20 álbumes de estudio en el mercado internacional, son muchas las canciones reseñables que los británicos australianos AC/DC le han regalado a la historia del rock. Entre las más reconocidas están: It’s a long way to the top, Dirty deeds done dirt cheap, Let there be rock, Back in Black, You shook me all night long, Thunderstruc y Hells bells.