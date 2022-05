Kiss en Colombia: recomendaciones y horarios para el concierto hoy en el Movistar Arena

Hace dos años, antes de la pandemia, Kiss hizo oficial la realización de su gira de despedida, tras casi medio siglo de trayectoria. Colombia estaba dentro del listado de países que verían por última vez el show en vivo de una de las bandas más representativas del hard rock; sin embargo, el show debió ser aplazado a raíz de la alerta sanitaria mundial.

La espera, finalmente, llegó a su fin. El 2022 ha sido el año designado para reactivar la industria de los grandes eventos y, para dicha de los fanáticos, el concierto de la banda neoyorquina se reprogramó satisfactoriamente. Clásicos del rock como Forever, I was made for lovin’ you y Rock and roll all night retumbarán este sábado, 7 de mayo, en el Movistar Arena de Bogotá.

Los miembros fundadores que perduraron en la banda durante casi 50 años de carrera son Gene Simmons y Paul Stanley, quienes hoy siguen siendo considerados rockstars en todo su esplendor. Su legado musical, contribución al desarrollo y popularización del género, así como aporte a la estética y puesta en escena del glam rock, han escrito algunos de los capítulos en la historia de Kiss.

Su último show en Colombia

Kiss End of the Road World Tour es la última gira mundial de Kiss, cerrando con broche de oro una de las carreras más longevas en el rock. Luego de haber estado en países como Perú, Argentina y Chile, ahora ha llegado el turno de Colombia.

El concierto será este sábado, 7 de mayo, en el Movistar Arena de Bogotá. Las puertas del escenario abren a las 5:00 p. m.

Kronos, agrupación de hard rock y heavy metal oriunda de Cali, será la encargada de abrir el show. La banda estará en el escenario a las 8:00 p. m.

A las 9:00 p. m., Paul Stanley, Gene Simmons, Eric Singer y Tommy Thayer saldrán a escena para interpretar los grandes éxitos de Kiss, haciendo un repaso de álbumes como Love Gun (1977), Dinasty (1979), Crazy Nights (1987) o Monster, su vigésimo cuarto y último trabajo de estudio, lanzado en 2012.

Recomendaciones generales:

No se permite el ingreso de encendedores o fósforos.

No se permite el ingreso de armas u objetos cortopunzantes.

No se permite fumar o consumir sustancias psicoactivas.

No está permitido pararse sobre las sillas.

Después de verificada la boleta no es posible salir y volver a ingresar.

No está permitido el ingreso de cámaras profesionales, semiprofesionales o drones.

No se permite el ingreso de mujeres con evidente estado de embarazo.

Así mismo, Move Concerts precisó que no se exigirá carné de vacunación contra el coronavirus. Tampoco será obligatorio el uso de tapabocas dentro de las instalaciones del Movistar Arena, con base en el último decreto emitido por el Gobierno nacional.

Tatuajes, música y arte: así será el Tattoo Music Fest 2022

2022 ha sido el año para el regreso de los conciertos, festivales y eventos masivos en general. Luego de dos años de pandemia, la industria del entretenimiento se ha reactivado, trayendo de vuelta la música en vivo.

Uno de los regresos más esperados ocurrirá los próximos 21 y 22 de mayo, en el Centro de Eventos Autopista Norte, con la séptima edición del Tattoo Music Fest, el cual ha reforzado los lazos culturales con diferentes países y algunos de los festivales más reconocidos del tatuaje en Latinoamérica.

El festival presenta una apuesta ambiciosa con un cartel compuesto por más de 20 bandas nacionales e internacionales. Géneros como el hardcore, heavy metal, rock y hip hop serán protagonistas en un evento que promete deleitar a sus asistentes con un entorno lleno de música y el arte del tatuaje.

El cartel oficial fue completado recientemente con dos anuncios de talla internacional: por un lado, la primera visita a Colombia de Volumes, una agrupación proveniente de Los Ángeles, California, con un sonido de metalcore progresivo para retumbar la tarima del festival.

Además, organizadores del evento confirmaron el regreso de la agrupación estadounidense Stick to your Guns, luego de ocho años desde su última visita a Colombia. Desde Orange County, California, se trata de una de las bandas más reconocidas de hardcore punk.

Desde Estados Unidos también participarán en el Tattoo Music Fest Brujería, Death Before Dishonor y Uada. Desde España vendrán Morphium y The Broken; desde Costa Rica, Akasha, Totem y Outside the Circle; desde Venezuela, Dischord; desde Ecuador, Minipony, y para completar la cuota internacional, desde México, Los Viejos, Ace Kool, Strike Master, Parazit, Tanus, Medical Negligence, Pressive, Railrod y Nuclear Chaos.

La bandera local será llevada por La Pestilencia, Masacre, Koyi K Utho, Perpetual Warfare, Ethereal, Lupus, Vein, Surviving, Hialina, Awaken, El Sagrado, Hellfish, La Blanca Ofelia, Pitbull, Apolo 7 y Duplex.