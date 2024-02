‘La casa de los famosos’: novio de Karen Sevillano se pronunció y reaccionó a imágenes de la influencer sin ropa

“No vayan a empezar con qué: ‘¿Y esta por qué es famosa?’ Soy creadora de contenido digital, estuve en un ‘reality’ y me lo gané, que no es lo mismo. Ahora estoy en una película, en cines, bebé”, dijo Karen Sevillano en la presentación que hizo para el reality del Canal RCN, agregando su triunfo en LOL: Last One Laughing Colombia.