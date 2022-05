La contundente respuesta de Marbelle al seguidor de Petro que no la quiere ver más

En los últimos meses, Marbelle ha sido protagonista de una serie de noticias alrededor de su activa participación en redes sociales durante la época electoral, en donde ha defendido su posición política y ha compartido opiniones acerca del panorama que vive Colombia ante la incertidumbre de quién será el nuevo presidente de la República.

Recientemente, la cantante de música popular y ranchera manifestó a través de su cuenta oficial de Twitter, en la que cuenta con más de 400 mil seguidores, que, independientemente de si gane o no el candidato de izquierda Gustavo Petro, se iría de Colombia.

En varias oportunidades, la ‘reina de la tecnocarrilera’ ha mostrado descontento con las acciones de Petro, a quien no apoya, pero que sí critica en cada una de sus acciones. Sin embargo, más allá de los señalamientos de la cantante, en esta ocasión aseguró que posiblemente este será el último año que viviría en el país.

A propósito del tema, Marbelle publicó, en tono irónico, que su partida de Colombia “es tan real como la inocencia de Petro”.

Un comentario que no tardó en despertar las reacciones de los internautas y usuarios de la red social, de quienes recibió mensajes de apoyo, pero también algunos celebraban su salida de Colombia.

En este último grupo clasifica el comentario del usuario @haroldrruizm, quien aseguró que espera el día en que ya la cantante se haya ido del país.

“Sra (señora) no me gusta su música, usted es ordinaria, irrespetuosa, grosera, y no cuestiono su derecho a pensar como le dé la gana, pero usted irrespeta a millones de personas que tenemos la opción diferente para el país”, trinó.

De acuerdo con la biografía de su cuenta, el usuario se desempeñó como concejal de Pasto en cuatro períodos, además de ser asesor de paz y cultivos de uso ilícito en la Gobernación de Nariño. También consigna en la descripción de su perfil de Twitter que es periodista y escritor.

Sra no me gusta su música, usted es ordinaria, irrespetuosa, grosera, y no cuestionó su derecho a pensar como le dé la gana, pero usted irrespeta a millones de personas que tenemos la opción diferente para el país, cuento los días para tener la felicidad de saber que se ha ido. — haroldruizmoreno (@haroldrruizm) May 17, 2022

Frente a esta publicación, Marbelle respondió de manera contundente que ella podía irse del país cuando quisiera. “¡Perfecto! Y ahora yo le digo: ¡me voy el día que me dé la GRAN PU** GANA!”, escribió la cantante de música popular.

Perfecto! Y ahora yo le digo 🤷🏻‍♀️ me voy el día que me dé la GRAN PUTA GANA! https://t.co/K9MLWf3v6T — MARBELLE (@Marbelle30) May 17, 2022

Algunos seguidores salieron en su defensa y compartieron mensajes de apoyo hacia la artista.

“A poco él vive infeliz por tu existencia @Marbelle30? Jajajajajaja pobrecito, castígalo, no te vayas y así vivirá el resto de su vida”, comentó uno de los usuarios.

Frente a esta respuesta, la artista colombiana respondió de manera jocosa que se quedará en el país para hacerles la vida un yogur.

Obvio ! Me quedo para hacerles la vida un YOGURT! https://t.co/OKjJ7v3OYm — MARBELLE (@Marbelle30) May 17, 2022

Marbelle criticó la reacción de Petro ante la suspensión de Daniel Quintero

Este martes 10 de mayo, la procuradora general de la Nación, Margarita Cabello, ordenó la suspensión provisional de Daniel Quintero, alcalde de Medellín, por su presunta participación en política. Una decisión que se conoció luego de que el funcionario publicara un polémico video en el que se le veía en un carro y utilizó la expresión “cambio en primera”.

Tras lo anterior, el martes en la noche el candidato presidencial Gustavo Petro dijo que la decisión de la Procuraduría en contra de Quintero era un “golpe de Estado en Medellín”.

En tal sentido, pidió a la ciudadanía y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos “defender el voto popular”.

Muy temprano, este miércoles Marbelle le respondió al candidato con un fuerte insulto y le recordó que él no es el presidente de la República, aunque el trino de Petro hacía referencia a la Alcaldía de Quintero, no a un virtual gobierno suyo.