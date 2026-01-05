La captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores en Caracas por parte del Gobierno Trump, marcó uno de los momentos más importantes para los venezolanos en los últimos años. La noticia se viralizó rápidamente por medio de las redes sociales y miles de personas salieron a reaccionar y opinar sobre la situación política del país latinoamericano.

Varias figuras dedicadas a la industria del entretenimiento se pronunciaron a través de sus perfiles y llamaron la atención con sus declaraciones al respecto. Uno de los pronunciamientos que más llamo la atención fue el de creador de contenido Pedro Luis Figueira, mejor conocido como La Divaza, quien a lo largo de su carrera se ha referido a Nicolás Maduro y esperaba que fuera derrocado del poder.

La Divaza reaccionó a la captura de Nicolás Maduro. Foto: Colprensa

A través de su cuenta oficial de TikTok, La Divaza no ocultó el impacto y la felicidad por lo ocurrido y dejó ver lo que esta situación representa para las millones de personas que crecieron bajo la dictadura.

“Mari#@, yo no sé cómo sentirme, yo he esperado toda mi vida este maldito momento, maldita sea. ¿Cómo es posible que Maduro cayó? Tanta gente que ha muerto, tanta gente que se ha ido del país. Ya quiero volver a Venezuela, mari#@, quiero ir para allá, quiero celebrar, quiero darme coñazos"

Procuraduría entrega balance desde la frontera tras captura de Maduro en Venezuela: “No hay migración masiva”

Además, en medio de lágrimas expresó la rabia que acumuló por años y la sensación de que un ciclo histórico podría estar llegando a su fin.

“¿Y qué pasó con la Diosdado Cabello, que la quiero ver mue$#@. Ay, no, no, no puedo, no puedo. Desde que tengo uso de razón esta maldita gente está en el gobierno, y por fin, por fin, por fin", dijo.

Las declaraciones de La Divaza generaron una gran cantidad de comentarios en redes sociales, donde usuarios de distintas nacionalidades reaccionaron desde la empatía, pero también un análisis político.

“No soy de Venezuela, pero qué emoción”; “Son libres de Maduro, pero ahora son de Trump”; “Lástima que su mamá no logró ver a Venezuela libre”; “Si la gente de Venezuela está feliz, con eso es suficiente, el resto no podemos opinar y decir si algo está bien o está mal... Solo ellos vivieron el carne propia el exilio y la crudeza de vivir bajo las órdenes de un tirano” y “Estados Unidos no los va a ayudar de gratis”, son algunas de las palabras que se leen.

@ladivaza Hay gente tratando de decirnos a los venezolanos como responder cuando solo nosotros sabemos cómo es la miseria que se vive. Quizás acabamos de cambiar un diablo por otro pero nadie debe reclamarnos cuando nuestro pueblo ha sufrido años y la única esperanza es el, ni modo. ♬ sonido original - LA DIVAZA

Las palabras de La Divaza y su deseo de volver a Venezuela llamaron la atención entre su grupo fiel de seguidores, pues en varios momentos de los últimos años estuvo sufriendo fuertes situaciones en consecuencia a las decisiones tomadas por Maduro.