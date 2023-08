La famosa ex Señorita Colombia que sale a las calles de Cali entregando volantes

A pesar de no aparecer constantemente en televisión, pues en los últimos años se ha dedicado a su familia, la exreina siempre es centro de los comentarios y sus seguidores están pendientes de ella.

Esta semana la famosa volvió a dar de qué hablar, luego de que apareciera en las calles de Cali repartiendo volantes. Los transeúntes y los conductores no salían del asombro, e incluso, algunos no dudaron en pedirle fotos y hasta saludos en video.

Lo sucedido tomó por sorpresa a Eder, quien en su cuenta de Instagram dio a entender que no sabía sobre esta iniciativa de su esposa.

“¡Hoy fue un día muy especial! Luego de cumplir temprano con unas reuniones, iba de regreso para la casa y en el camino me encontré que en el semáforo de Meléndez estaba ella, el amor de mi vida, mi esposa ‘Tali’, con el combo amarillo entregando volantes y contándole a la gente cómo vamos a ‘Revivir a Cali’”, escribió en su cuenta de Instagram.

“Fue hermoso ver el apoyo incondicional que siempre me da, la amo infinitamente y sabemos que todos unidos y en familia, vamos a #ReVivirCali . Gracias. Te amo, Taliana”.

La historia de amor entre Taliana y Alejandro comenzó en una edición del Festival de Cine de Cartagena. Allí se conocieron, se hablaron, pero no pasó de allí.

“Tenemos 10 años de casados y la más beneficiada he sido yo, por la familia tan maravillosa que me ha dado. Es el hombre de mi vida, es mi compañero, la fuerza de mi existencia, el que me hace mejor persona y con quien comparto una familia”, aseguró.