Taliana Vargas no se aguantó y estalló a las críticas de quienes dicen que su esposo la ‘usa’ como “trofeo” para campaña política

Taliana Vargas ha sido una de las exreinas de belleza más queridas por todos los colombianos. Aunque ya muchos conocían a la samaria por su carrera como joven modelo, fue por su paso y su experiencia como Señorita Colombia que logró quedarse en la mente de muchos espectadores, en especial luego de que fuera coronada como virreina universal y finalista en Miss Universo en su versión del 2008.

Luego de este importante debut en los reinados de belleza, Taliana Vargas saltó a la fama nacional y se convirtió en una destacada actriz participando en producciones como Bermúdez, Chepe Fortuna, Casa de reinas, Rafael Orozco, Mujeres asesinas, Narcos, entre muchas más, sin dejar de lado su faceta como modelo.

Taliana Vargas está dando de qué hablar en las plataformas digitales. - Foto: cuenta de instagram @talianav

Sin embargo, desde agosto de 2015, la actriz tomó la decisión de asumir el mayor reto de su vida: construir un hogar junto a su esposo, el empresario y político caleño Alejandro Eder, con quien tiene en la actualidad dos hijos, Alicia María y Antonio. De hecho, en redes sociales, muchos de sus seguidores admiran el hogar que ha construido la famosa en compañía de su esposo, mientras otros aseguran que su pareja la “utiliza” como “trofeo” para sacar ventaja en campaña política.

La actriz samaria por estos días se mueve entre más de una faceta, pues aunque no se le ha vuelto a ver en la televisión, a sus 35 años, ahora se encuentra creando moda con sentido social, incursionando como empresaria en medio de dos emprendimientos, los cuales apoyan la vida de personas no solo en Santa Marta, sino también en Cali.

De hecho, recientemente, en una entrevista con el programa Lo Sé Todo, del canal Uno, la modelo habló sobre estos cambios en su vida laboral.

“Ustedes me conocen desde que tengo 19 años, soy las misma niña soñadora, haciendo transformaciones de vida por medio de la moda, ya hace 10 años, con ‘Casa en el árbol’. Ustedes me conocen, soy la misma”, señaló la artista.

Después, el periodista le preguntó sobre unas acusaciones que han surgido en las plataformas digitales, de que su esposo este “utilizando” su imagen para hacer campaña política, pero el cambio en su rostro fue evidente, pues dejó ver la incomodidad e indignación sobre lo que se está rumorando.

“A ver, tenemos 10 años casados, ¿cuál trofeo? La más beneficiada soy yo de la familia tan maravillosa que ese hombre me ha dado. Es el hombre de mi vida, es mi compañero de vida, es la fuerza de mi existencia, el que me hace mejor persona, comparto hace 10 años con él, ¿cuál trofeo? Me trata como su muñeca, como su vida, como lo más importante... Pues sí, si lo ves desde los ojos del amor es más que un trofeo; este hombre no sabe dónde ponerme del amor que me tiene y de todo lo que hemos podido construir juntos”, aclaró la también empresaria.

Taliana Vargas responde ante acusaciones de ser una "esposa trofeo" - Foto: cuenta de instagram @talianav

Cabe recordar que Alejandro Eder Garcés es hijo de Henry James Eder Caicedo, quien fuera alcalde de la capital del Valle en el periodo de 1986-1988 y es nieto de Harold Eder, fundador de Ingenios Manuelita S.A., una de las principales empresas de la región.

Taliana Vargas, por su parte, ha construido una extensa carrera después de que se convirtiera en reina de los colombianos en 2008. Un año más tarde, debutó en la actuación interpretando a Robina Arzuaga en la telenovela Bermúdez, además de participar como presentadora en el reality show Desafío 2009: La Lucha de Las Regiones, la revancha. En 2011 protagonizó la telenovela Chepe Fortuna, por la cual ganó el premio TVyNovelas como Actriz Protagónica Favorita de Telenovela en marzo de 2011.

Taliana Vargas y Javier Jattin protagonizaron "Chepe fortuna". - Foto: RCN

En 2012 se convirtió en protagonista de la telenovela Rafael Orozco, el ídolo, una de sus actuaciones más recordadas, que narra la vida del fallecido cantante de vallenato Rafael Orozco Maestre, interpretando a Clara Cabello, esposa del cantante.

En la actualidad realiza varios proyectos de modelaje y actuación, además de realizar actos de beneficencia para los menos favorecidos.