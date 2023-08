‘La Flaca’, exparticipante del Desafío, se hizo un retoque estético y así quedó

Varios de los participantes de esta temporada que se realizó del ‘El Desafío’ han dado mucho de qué hablar y eso, teniendo en cuenta que ese último programa llegó cargado de sucesos que no se habían visto en las anteriores. La belleza de varias de las concursantes de esta edición también hizo lo suyo y ha descrestado a más de un televidente. Una de las más hermosas de esta temporada es la Flaca, cuyo nombre real es Johana Gómez.

La participante fue protagonista de reacciones en redes sociales. | Foto: Fotograma, 7:25, Yan y La Flaca ponen a sus equipos a penar por sus daños - Capítulo 32 | Desafío The Box 2023 - YouTube Desafío The Box

En una reveladora conversación con “La red”, el programa de entretenimiento y chismes del Canal Caracol, Johana Gómez fue entrevistada para compartir detalles íntimos de su vida personal y su crecimiento como individuo. Su entrada en la competencia como microempresaria añadió un toque de interés, y se ha sabido que su familia ha sido un pilar fundamental en su desarrollo, motivándola y contribuyendo a moldear su personalidad.

Desde temprana edad, Johana ya mostraba habilidades en el mundo comercial, ya que vendía productos desde niña con el apoyo de su familia. Una de las revelaciones más impactantes que hizo durante la entrevista fue la profunda gratitud que siente hacia su entorno familiar.

En palabras de la concursante: “Vivo con mis papás, tengo una hermana mayor, de 29 años, y mi papá ha trabajado toda la vida en el centro y vende ropa deportiva… Me siento rica y que tengo una familia rica, porque nunca me han negado nada. Todo ha sido luchado, si le pedía unos zapatos a mis papás, no me decían que no, pero siempre me decían ‘espérame unos días y te los doy’. Pero nunca me decían ‘no tengo plata’…”.

Esta declaración resalta la profunda conexión y el apoyo incondicional que ha tenido Johana Gómez a lo largo de su vida, lo que ha contribuido significativamente a su confianza y determinación.

Ahora que salió del Desafío su popularidad aumentó, por eso se volvió creadora de contenido para las redes sociales, allí por medio de bailes y fotos, mantiene entretenidos a sus seguidores.

Por medio de sus historias en la red social Instagram, ‘La Flaca’ compartió que hace unos días decidió operarse los senos y colocarse implantes. “Llevo cinco días de operada y estoy demasiado feliz con los resultados... hace mucho tiempo lo quería, yo tengo 25 años y desde muy pequeña siempre me he querido operar los senos, pero pues esperé un buen tiempo para ser consciente de que no es algo que se debe tomar a la ligera, si no uno lo debe pensar muy bien” agregó.

La exparticipante se hizo un retoque en sus senos | Foto: @joha.gomez97

“Desde los 10 o 12 años trabajo con mi papá en el centro, él me ha enseñado a banderearme la vida… Yo trabajo con él, no sé si has visto en el centro esos puesticos que hay afuera. Me tocaba gritar y pregonar: ‘bóxer a 3500, lleve el mejor bóxer’”. Recuerda que con lo que le pagaban, 25 mil al día, ahorraba y le daba parte de su sueldo a su mamá. No ve el tiempo que estuvo trabajando con su papá como algo perdido porque para ella el dinero es un factor muy importante.

“Me dedico al modelaje y tengo una microempresa con mi mamá y mi hermana, es de productos de alimentos. Vendo morcilla, guacamole, arepas de queso, arepas de chócolo y dip de pimentón, que lo inventó mi hermana y nos ha ido super bien con eso. Nos levantamos a las 3 de la mañana, terminamos tipo 5 o 6 de la tarde”.

La exparticipante del reality se ganó una motocicleta mientras estaba concursando y no ha dudado en mostrar lo feliz que está también de haber obtenido ese logro.