La historia de Mylo y Pinocho, los perros encontrados al lado del cadáver de su dueño

La organización benéfica para perros Carla Lane Animals in Need fue la encargada de ir hasta la casa donde se encontraban Mylo y Pinocho luego de recibir una llamada por parte de la policía donde les contaban lo que había sucedido.

| Foto: Carla Lane Animals in Need

Los perritos buscan un hogar luego de que su dueño muriera | Foto: Carla Lane Animals in Need

“Su mundo ha sido sacudido por la pérdida y anhelan un hogar tranquilo donde puedan encontrar consuelo juntos. Estos compañeros de edad avanzada ofrecen una vida de amor y en sus años crepusculares merecen un lugar de paz y comprensión. Tienen algunos problemas de salud relacionados con la edad, Mylo también tiene un gran bulto en la boca, se cree que no es canceroso, y todavía come comidas blandas felizmente. Necesitará que lo vigilen de cerca y la cirugía puede ser una opción”, se lee en las redes sociales de Carla Lane Animals in Need.