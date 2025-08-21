Suscribirse

La impactante suma de dinero que ganó un joven cantando en TransMilenio por cinco horas; sorprendió a los usuarios

El joven contó los billetes y reveló la cantidad de dinero que hizo trabajando.

María Paula Flórez Herrera

Pasante de redacción semana.com

22 de agosto de 2025, 12:19 a. m.
Un joven que trabaja cantando en Transmilenio y restaurantes reveló la cantidad de dinero que recibió en un día.
Un joven que trabaja cantando en Transmilenio y restaurantes reveló la cantidad de dinero que recibió en un día. | Foto: Captura de Tiktok georgito_000

TransMilenio es un sistema de transporte en el que muchos ciudadanos se movilizan a diario para dirigirse a sus trabajos, colegios, universidades, al médico o hacer diferentes diligencias.

Sin embargo, hay personas que utilizan este medio para trabajar, ya sea vendiendo comida, entre otros elementos, o como el caso de Jorge Andrés, que ha decidido cantar para poder obtener dinero y suplir sus necesidades.

El joven tiene un perfil en la red social de Tiktok, el cual ya supera los 20 mil seguidores, se denomina como músico y creador de contenido, por lo que sube videos cantando, con sus amigos y demuestra su talento para tocar guitarra.

Recientemente, Georgito, como se hace llamar en redes, realizó una publicación que llamó la atención de los usuarios, pues compartió la cantidad de dinero que hizo trabajando en los buses y en restaurantes.

Jorge Andrés es un joven que trabaja cantando en TransMilenio y en restaurantes de la ciudad.
Jorge Andrés es un joven que trabaja cantando en TransMilenio y en restaurantes de la ciudad. | Foto: Captura de Tiktok georgito_000

En el video menciona que eran sábado, empezó a grabar a las 9:51 a.m, se alistó y se dirigió a la estación del Perdomo, que es en la que siempre empieza, y cuando iba llegando un muchacho le dio los primeros 2.000 pesos.

Al medio día, Jorge se encontraba en la estación de la Universidad Nacional, donde mostró lo que recibió en dos vagones y afirmó que no trabajaría hasta tan tarde en TransMilenio porque era sábado.

Así que, el joven se dirigió a Santa Isabel para comenzar a cantar en restaurantes y caminar hacia lo que él llama Sena, una zona en la que se encuentran diferentes lugares como asaderos, panaderías, entre otros.

A las 4:12 p.m, Georgito terminó de trabajar y al llegar a la casa agradeció a todas las personas que le colaboraron y empezó a contar el dinero, mezclado entre monedas de todas las denominaciones, billetes de dos mil y el único de diez mil que recibió.

En total, el joven obtuvo 124.550 mil pesos colombianos, una cifra que sorprendió a sus seguidores y aprovecharon para comentar, dejando mensajes positivos, pues él dio a conocer que con el dinero que recibe ayuda en su hogar y a su mamá.

@georgito_000

Gracias por el apoyo muchachos por ustedes voy donde voy los quiero 🥺👌🫶 si les gustó el video no olviden compartirlo y darle like.#transmilenio #trabajoduro

♬ sonido original - georgito 🧿

“Admirable de verdad, qué energía tan linda”; “Mucha suerte y prosperidad”; “Mi hermano, respeto, admiración y buena energía para ti”; “Excelente, no hay excusa para no hacer las cosas bien”; “Yo veo a alguien que se gana la vida con dignidad y mucho esfuerzo. Bravo”, fueron algunas de las opiniones.

Sin embargo, Andrés también recibió comentarios negativos, por lo que en horas de la mañana subió un video explicando que esa cifra no es de todos los días, pues a veces suele ser menos y es su manera de trabajar.

