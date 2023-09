La millonaria demanda que pone en jaque a Karol G

La dolorosa confesión de Juanes

El cantante paisa Juanes sorprendió a sus fanáticos esta semana con una publicación en la que habla de frente de sus problemas de salud mental. “Sentirme vulnerable me hace más fuerte. Poder hablar de mis problemas y mis inseguridades abiertamente no me hace un cobarde ni un débil. Por el contrario, me ayuda a sanar desde el alma (…). Han pasado muchos años para poder escribir estas cuatro líneas que acabas de leer”, anotó el cantante.