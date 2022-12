La molestia de Paola Jara con ‘Juanpis González’ por este comentario a Jessi Uribe

En los últimos días, se dio a conocer un nuevo capítulo The Juanpis Live Show con Paola Jara, un episodio que hasta el momento tiene más de 185 mil reproducciones, en donde el humorista le hizo una serie de preguntas a la cantante de música popular, que cuenta con más de 6 millones de seguidores en su cuenta de Instagram.

Durante la conversación, ‘Juanpis’ no dudó en calificarla como una mujer decente,“tranquila” y “calmada”, ya que como él bien lo dijo, es una mujer “bien puesta”.

Entonces, la famosa, en el diálogo, reveló que fue su padre quien le ayudó a cambiar su nombre original, Paula Andrea Zapata Jaramillo por Paola Jara, una modificación también de su segundo apellido. Además, contó que estudio música, diseño de modas y comunicación audiovisual.

Recordaron uno de los eventos más criticados que vivió Jara durante la pandemia: la preparación de un sudado de pollo, un video que publicó en su momento a través de sus redes.

Resulta que, como lo aseguró González, a la intérprete de ‘Mala Mujer’ no le gusta el guiso, por lo que le hizo una broma diciendo: “odias el guiso, y ¿por qué te casaste con Jessi?, ¿qué pasó?”, a lo que Paola solo se cubrió el rostro y sonrió señalando y diciendo: “si Jessi estuviera aquí te diría: ‘qué porquería mano’”, y concluyó: “no seas así”.

Cabe recordar que Alejandro Riaño, quien es el que interpreta a Juanpis González, dejó en vilo a sus seguidores días pasados, haciéndoles creer que se retiraba de los escenarios cuando confirmó que había cerrado oficialmente su cuenta personal de Twitter.

Antes de desactivar el perfil, el bogotano publicó varios mensajes y aseguró que está cansado del odio que se transmite en esa plataforma digital. Asimismo, se refirió a su personaje de Juanpis González y dejó entrever que cada vez está más cerca de dejarlo de interpretar, puesto que considera que muchas personas no han entendido su finalidad.

“Qué asco esta cloaca de odio qué es Twitter. Fácil querer salvarse a costillas de los demás. Los Juanpis representan todo eso y me cansé de explicarlo. Algún día entenderán el trabajo tan maravilloso que logramos. Seguiré un tiempo, no muy largo. ¡Gracias a quienes lo entendieron!”, precisó.

El humorista, sin embargo, reapareció en su cuenta oficial de Instagram y manifestó que por el momento no piensa acabar con el personaje debido a que tiene muchos proyectos laborales en camino, incluida una gira nacional.

Mediante las historias, el reconocido comediante explicó nuevamente por qué tomó la decisión de cerrar Twitter. Además, aclaró una vez más contra quiénes van dirigidos los comentarios de ‘Juanpis González’.

“Decidí alejarme un rato por las múltiples cosas que están pasando en mi vida, no por lo que me tiran a mí. El personaje no se va a ir todavía. Tengo muchas cosas que denunciar por medio de este y muchas cosas que mostrar”, indicó inicialmente.

Luego, Riaño enfatizó: “me critican porque he vivido desde el privilegio, pero no entienden la humanidad y no me conocen como persona como para venir a lanzar los juicios que lanza la gente constantemente”.

El bogotano, de igual manera, aprovechó la ocasión para puntualizar que su intención nunca ha sido ofender a nadie en específico, sino visualizar ciertas problemáticas que no le hacen bien a la sociedad colombiana.

“Me he burlado de las personas que son racistas, machistas, xenófobas y homófobas, ese es el fin del personaje. Me encanta que les parezca nefasto porque así son ese tipo de personas. Entiendan que el personaje todavía no se va a acabar”, concluyó.