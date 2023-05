La tierna abuela de 88 años que cautivó Tik Tok con su contenido

María Inés Ortiz es el nombre de esta mujer de 88 años que gracias a sus videos en la red social Tik Tok se ha vuelto reconocida. Su contenido se basa en compartir lo que mejor sabe hacer, sonreír. El portal El Colombiano se encargó de entrevistar a esta abuelita y para sorpresa de muchos tiene una gran historia detrás.

Inesita se popularizó por su forma de enseñar a hacer diferentes platos - Foto: @lindainesita

A través de sus videos le gusta dar a conocer sus recetas, los trucos de cocina y parte de su cotidianidad, pero detrás de esto está su nieta Andrea Arias quien es la que le ayuda a grabar y a editar todo lo que recopilan detrás de cámaras.

Inesita como le dicen de cariño ya acumula más de 1.100.000 seguidores en la red social y muchos de sus seguidores no dudan en dejarle comentarios para mostrarle el cariño que le tienen. “Hice el postre de limón que nos enseñó, y mi esposo le puso “el postre Inesita” y le encantó, me quedó deli porque me inspiré en Inesita 😊”.

Esta abuelita ha logrado cautivar a sus fanáticos con videos donde enseña a hacer preparaciones como fríjoles, lentejas, sancocho, galletas. Otras de sus especialidades son los postres, entre esos, el de guayaba y de tomate de árbol.

Según el medio, Inesita tuvo a lo largo de su vida nueve hijos y de ellos seis son mujeres y tres son hombres. Lo que más llama la atención es que ya el número de nietos pasa los 30.

En medio de la conversación esta abuelita de 88 años reveló que tuvo una niñez difícil, “vivía con la madrastra mía pero, Dios la tenga en su eterno descanso, ella molestaba mucho, nos pegaba. Entonces yo me iba de la casa y me montaba en los árboles hasta por la tarde, ella era muy necia. Primero murió ella, luego mi papá”.

Contó que su papá tuvo más de 25 hijos pero que de todos ellos solo quedan con vida dos, ella y otro hermano. A veces no tenían para ponerse ni zapatos y llegaban descalzos al colegio.

Inesita llegó a las redes gracias a la curiosidad de su nieta que en algún momento empezó a compartir remedios, uno de esos fue para la gripa el cual se hace con cidrón hervido en aguapanela. Pero esto también sirvió para impulsar un proyecto que tienen Andrea, su madre y la abuela, que se trata de vender aliños.

Inesita es toda una reconocida Tiktoker - Foto: @lindainesita

“El ‘encebollado’ que trae cebolla, cilantro, ajo, especias; y el tradicional con pimentón, cilantro, ajo, cebollas y especias”, explicó El Colombiano. Cabe resaltar que esos aliños son una receta exclusiva que se inventó Inés y que ahora es un ingreso para ella y su familia.

Uno de los detalles que dio a conocer esta abuelita tiktoker es que recibe muchos halagos y mensajes de apoyo por compartir su conocimiento.

“Sí, dicen que soy muy linda, que qué bueno venir a Colombia a conocerme, escriben desde muy lejos. Que tan guapa. Ya tengo muchos nietos en todos lados. No me da pena de las cámaras para grabar los videos, si la gente se burla de mí, que se burle”, sostuvo Inesita.

La abuelita se volvió popular en Tik Tok por sus recetas - Foto: @lindainesita

Cabe destacar que Tik Tok es una de las redes sociales que se ha popularizado porque allí los usuarios pueden encontrar todo tipo de contenido, desde médicos especialistas en varios temas, perfiles de viajes, restaurantes, planes para hacer en Colombia y en el mundo.

Además, una de las cosas que hace a Inesita popular en esta red es que su carisma cautiva pues siempre tiene una sonrisa para ofrecerle a sus seguidores y las recetas que enseña las puede hacer cualquier persona, no tienen que ser expertos para que les queden deliciosas.