La tierna petición de un niño acordeonero a Silvestre Dangond

Luego de que se informara sobre el retiro indefinido de los escenarios por parte de Silvestre Dangond, uno de los vallenateros actuales más querido por los colombianos, un pequeño acordeonero compartió en sus redes sociales una de las últimas presentaciones que compartió con Dangond, puesto que no se sabe si en el futuro volverán a compartir tarima.

Se trata del pequeño Mandi Espitia, quien es reconocido en la industria de la música por su talento con el instrumento. El evento habría tenido lugar este 9 de enero, y en el video compartido hace poco por el músico, se puede ver cómo el niño comparte con Dangond y, además, aprovecha para hacerle una petición.

Espitia compartió una fotografía de cuando quedó como Rey Infantil del Acordeón. Instagram: @mandiespitiaoficial - Foto: Instagram: @mandiespitiaoficial

“Gracias por tus palabras 09.01.2023. ¡No te vayas @silvestredangond…¡y si lo hacesss, no te demoresssss!”, escribió Espitia en la publicación, en la que aparece compartiendo con el cantante y actor colombiano.

“Ha avanzado mucho desde que tocó conmigo en Chinú (Córdoba), ¿te acuerdas? Ahora está más ágil y le suena más duro el acordeón. Yo no soy loco, yo soy detallista”, fueron las palabras que se le alcanza ha escuchar a Dangond, mismas que van dirigidas al pequeño, un elogio por su trabajo en el acordeón.

Es en ese momento cuando el pequeño aprovechó para pedirle a Dangond que por favor no se retirara de la música, claramente, con la intención de continuar creciendo a su lado y tener nuevamente la oportunidad de tocar el acordeón con él, aunque el cantante fue honesto y le dijo al niño que esa era la última vez que tocaba al público por el momento.

“No te vayas”, dijo el pequeño Espitia y enseguida, enternecido, Silvestre Dangond le respondió: “Hijo, hoy es la última vez que toco, no sé cuándo voy a volver”.

“La salud no se recupera”

El 2022 fue uno de los mejores años laborales para Silvestre Dangond, uno de los vallenateros más famosos de la industria nacional, pues, además de llevar su música a varias partes del mundo, logró consolidarse como actor gracias al protagónico que hizo en la serie de RCN Leandro Díaz, inspirada en la historia del juglar.

Estando en la cima de su carrera profesional, el cantante decidió sorprender a sus fieles seguidores de redes sociales y las plataformas digitales con una inesperada noticia sobre su futuro. Aunque pocos se lo imaginaron, la celebridad decidió anunciar su retiro voluntario y temporal de la música, después de pasar muchas horas en tarimas, en el estudio de grabación y el set de la novela, espacios donde brilló con su voz y su talento, ubicándose en el radar de todos los colombianos.

Silvestre Dangond es uno de los cantantes de vallenato más queridos por los colombianos. - Foto: getty images

A pesar de esta noticia oficial, Silvestre Dangond se robó las miradas de sus fanáticos durante la Feria de Cali, donde dio un show para recordar y disfrutar. El artista la dio toda en el escenario y no perdió la oportunidad de enviar unas palabras en las que explicaría algunas de las razones que rodearon su decisión de alejarse de la música por un tiempo.

Según se observó en un clip, el vallenatero se sentó y agachó la cabeza, afirmando que hacer dinero era muy fácil, pero la salud mental se deterioraba y quedaba en un segundo lugar en muchos casos. Por eso, sabía que dedicarse tiempo era lo más valioso e importante, dejando de lado esa búsqueda constante por ganancias.

Silvestre Dangond tiene tres hijos con Piery Avendaño - Foto: Instagram: Piery Avendaño

“No soy perfecto y ni lo quiero ser tampoco. Dediquen el tiempo a ustedes. Lo más fácil del mundo es hacer dinero, la salud no se recupera, ni la salud mental menos. No hay cosa que enferme más que el propio dinero tratando de buscarlo y buscarlo”, dijo el cantante.

“Quiéranse que nadie puede hacer nada por ustedes. La gente te busca por lo que produces, como dice Arcángel: ‘Fíjate cómo te trata aquel que ya no te necesita’. Así los quiero ver a todos, gracias a Dios he sido un hombre organizado e inteligente y no dependo de la música solamente, voy a dedicarme a mí, a mis tres hijos y a mi esposa”, mencionó, mientras el público aplaudía.