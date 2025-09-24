Dailyn Montañez, reconocida en las redes sociales como ‘La Tremenda’, se ubicó como una de las creadoras de contenido más polémicas del momento, debido a situaciones que protagonizó en su vida personal. La influencer ganó popularidad con los videos y fotos que publicaba, llegando a diversos públicos.

Sin embargo, recientemente, la famosa quedó como foco de reacciones, a raíz de una confesión que hizo con respecto a su matrimonio. La mujer indicó que se había separado de su esposo, Jordan Galván, por lo que estaba disfrutando de una nueva etapa de soltería.

‘La Tremenda’ no solo enmarcó su nueva libertad emocional, sino que aprovechó para destapar las situaciones que descubrió al interior de su relación. De hecho, en un video que se difundió en plataformas digitales, la creadora de contenido reveló cómo descubrió que le eran infiel, precisamente por un post que hizo.

Según relató, por bromear, dejó una imagen en sus redes sociales, donde ofrecía cinco millones de pesos por información que demostrara y diera detalles de que el hombre la traicionaba con otras mujeres. Sin imaginarse las reacciones, recibió mensajes de varias chicas que tenían pruebas de esa conducta.

“La gente se separa. Es 100% real. Él se fue hace rato de la casa, aquí no hay nada de él. No me hacía caso, iré a firmar unos papelitos”, comentó al inicio.

“Nos reconciliábamos porque él hacía algo. Yo siempre soñé con tener una familia, uno no debe permitir cosas por eso. Lo que pasó ya no tiene perdón de nadie, no hay reconciliación ni nada. En este momento no quiero ni verlo”, agregó, sin entrar en muchos detalles.

Sin embargo, ‘La Tremenda’ fue consecuente y aseguró que no guardaría luto por esta relación, ya que este engaño no merecía menos. “No le voy a guardar luto a nadie, si ustedes me ven con otro, pues de malas, porque yo estoy soltera y a mí nadie me respetó, en mí nadie pensó”, dijo.

En cuanto a la dinámica, la influencer recibió capturas de pantalla, imágenes y pruebas de que Jordan la engañaba con coqueteos y jugueteos con otras mujeres de plataformas digitales.

“Ustedes se acuerdan que yo hice unas historias, dizque: ‘Le doy cinco millones a la que me diga quién es la moza de mi marido’. Yo pensé que nadie iba a aparecer y aparecieron como 20 viejas. Me enviaron fotos”, aseguró.