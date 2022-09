La valiosa lámina del mundial que le salió a Carolina Soto

En esta época previa al mundial de futbol, ya se ha vuelto costumbre completar el famoso álbum de figuritas adhesivas en donde se pueden completar los espacios correspondientes a cada jugador que vaya a representar a su país en el famoso torneo.

La colección consta de un total de 638 stickers, incluidos 50 stickers especiales. Además, por primera vez, los fanáticos pueden encontrar stickers adicionales de Panini: superinéditos insertados aleatoriamente en los sobres.

Estos stickers se destacan de la colección principal porque presentan una imagen del jugador en acción. Se han seleccionado 20 jugadores, tanto las Leyendas como los Rookies, y cada uno está representado en diferentes variaciones de color.

La modelo y empresaria Carolina Soto compartió un video por medio de sus redes sociales donde se evidencia la alegría que se vive en su hogar por completar el álbum del mundial, en una parte del video Carolina muestra con orgullo la aparición de una de las lamininas más valiosas, la del jugador argentino Lionel Messi.

Sin embargo, la lámina de Lionel no era de las comunes, tenía algo que la hacía especial, fue el hermano de la presentadora quien la alertó de sobre la importancia de esa “mona”. La figura posee un contorno dorado al rededor de la fotografía de Lionel Messi y además dice “extra especial” en el costado superior derecho y en la parte inferior dice “legend”.

“Con el tiempo esa puede subir más el precio, si no han pegado la figura, no la peguen, quédensela”, fue el consejo que le entregó su hermano vía WhatsApp.

“Salí corriendo donde mi esposo a decir que no la peguen, no la peguen” contó con gracia Carolina por medio de sus historias de Instagram, sin embargo, no encontraban la lámina que si había aparecido en el video inicial.

Afortunadamente, el bombillo se encendió y Carolina recordó cuál era el paradero de la valiosa ‘monita’ del álbum.

“Me acordé que nosotros abrimos eso antes de que mi esposo llegara y Valentino me dijo que tenía las de Messi repetidas y yo la guardé en un cofre, pero no les he ofrecido a cambiar. Yo juré que era solo repetida, pero resulta que es especial”, contó con gracia la modelo y presentadora.

Al final, la familia tomó la decisión de pegar la lámina en el álbum, ya que su pequeño hijo tiene el deseo de tener el álbum completo.

“Nooooooooooo vayan a pegar ese Messi dorado, vale mucho dinero, guárdenlo, por favor”; “Qué bellos, como se nota que les encanta el fútbol y Valentino se sabe los nombres de los jugadores.”; “Y medio mundo sufriendo porque nos salga Messi jajaj”, fueron alguno de los comentarios de sus seguidores.

¿Cuánto vale llenar el álbum?

Son 400.000 álbumes Panini distribuidos por el territorio nacional con un precio de 9.900 pesos. La edición limitada de tapa dura costará 34.900 pesos. El sobre por cinco láminas 3.500 pesos y la caja display que viene por 104 sobres tiene un valor de 364.000 pesos.

El promedio del precio de las láminas de acuerdo con las cifras oficiales es de 700 pesos cada una, es decir que para lograr los 638 stickers se necesitan cerca de 446.600, eso contando con la suerte de no tener láminas repetidas, lo que se presume imposible. Por eso los coleccionistas intercambian ´las monitas´.

En promedio, una sola persona necesitaría 1.170 sobres para lograr por lo menos el 90 % del álbum.