Anuel AA habría dejado en embarazo a famosa tiktoker hondureña

Anuel AA es un reconocido artista puertorriqueño al que se le relaciona de manera frecuente con la cantante colombiana Karol G, ya que establecieron una relación sentimental por más de dos años; sin embargo, en las últimas horas, el cantante ha causado conmoción entre sus fanáticos, puesto que una reconocida tiktoker, originaria de Honduras, aseguró estar esperando un hijo del artista.

Se trata de Roxanna Somoza, la joven influenciadora posee más de un millón de seguidores en su cuenta personal de Instagram y dos millones en Tik Tok. Roxanna tiene un hijo de tres años de edad, quien padece de síndrome de Down; incluso hace algunos días, ella denunció que su pequeño hijo fue maltratado por la persona que estaba a su cargo.

Roxanna compartió un video, por medio de su cuenta de Tik Tok, y en medio de sus declaraciones, aseguró estar esperando un hijo del artista. En medio de la grabación, la influenciadora confirmó que tuvo varios encuentros y citas con el cantante mediante videollamadas, en repetidas oportunidades.

Sus declaraciones han dado para que sus seguidores duden de ellas, ya que la hondureña aseguró que por medio de los encuentros virtuales quedo en embarazo. “Sé que esto es fuerte y no lo debería estar diciendo, pero yo me embaracé (…)Vamos a ser padres con Anuel, estoy súper feliz. La niña no se la va a dar Yailin, sino yo”.

Algunos seguidores han asegurado que esto solo se trata de una broma por parte de creadora de contenido para ganar más seguidores y hacerse más viral.

Hasta el momento, el artista urbano no se ha pronunciado como tampoco lo ha hecho su esposa, Yailin, quien hace días atrás cerró su cuenta de Instagram sin ofrecer ningún tipo de explicación acerca de los motivos que la llevaron a tomar dicha decisión.

Se descontroló: Yailin habría descubierto supuesta infidelidad de Anuel AA

Anuel AA y Yailin se convirtieron en una de las parejas más polémicas de las plataformas digitales y los medios internacionales, debido a la historia que gira en torno a su relación y las excentricidades que suelen darse gracias a sus éxitos profesionales. Ambos disfrutan demostrar y presumir el vínculo que llevan, dejando de lado los ‘haters’ y críticos que abundan en los escenarios virtuales.

Pese a los comentarios que inundan sus redes sociales con respecto a Karol G, los lujos que adquieren y los cambios físicos que tiene cada uno, los artistas continúan su camino y se muestran mucho más unidos que antes. Los dos se compactan en sus ideas sin importarles quedar en el centro de noticias u ofensas.

Sin embargo, recientemente, el puertorriqueño y la dominicana volvieron a dar de qué hablar en los espacios digitales luego de que se especulara que estaban atravesando una crisis en su matrimonio, abriéndole la puerta a una posible separación y ruptura definitiva.

De acuerdo con lo que mencionan diferentes medios y personas en las redes sociales, la pareja de cantantes estaría pasando una cruda situación al interior de su vínculo sentimental, a raíz de problemas y traiciones. Todo apunta a que la joven latina pilló a su esposo enviándose textos comprometedores con otra mujer, por lo que se armó una grave discusión.

Casimira, reconocida influencer, fue la encargada de compartir esta información en plataformas como Instagram, donde afirmó que Yailin revisó el teléfono celular de Anuel y le habría hallado textos pasados de tono con otra creadora de contenido, por lo que la furia la inundó.

En los detalles que revela la mujer, la crisis que vive la pareja se debe a la supuesta infidelidad del intérprete de ‘Medusa’, el cual estaría intercambiando mensajes con la influencer Alexandra MVP. Una vez quedaron a la luz las pruebas de este coqueteo, la artista decidió reaccionar y arremeter en contra de su esposo, a quien habría agredido de distintas maneras.