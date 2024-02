‘La Voz Kids’: niña que le cantó al papa Francisco en Colombia, confesó que tiene una banda de rock

Sin embargo, aunque cada uno de ellos se destacó con su presentación, Andrés Cepeda, Greeicy Rendón y Aleks Syntek confesaron que cada vez iban siendo más selectivos a la hora de elegir a los integrantes de sus equipos y, por esta razón, a veces deben rechazar algunos talentos no sin antes destacar sus habilidades como cantantes para que continúen construyendo su camino en el mundo de la música.

Este fue el caso, por ejemplo, de una niña llamada Martina Jaimes, quien a sus 13 años de edad mostró su destreza como artista interpretando el tema Hit The Road Jack de Percy Mayfield. Pese a que lo hizo brillante y recibió una ola de aplausos, la menor no logró continuar en el concurso, pero aprovechó el espacio para compartir varias de sus experiencias musicales.

Además, detalló que la agrupación surgió en una escuela donde toma algunas clases y ella es la vocalista , aunque también toca piano. Enseguida, Cepeda le mencionó que estaba frente a un talentoso pianista y productor amante también del rock, señalando a su compañero Aleks Syntek, quien aseguró sentirse arrepentido de no haber oprimido el botón para girar su silla y elegirla como parte de su equipo.

“Me odio por no tocar el botón. Cantas increíble, eres súper bonita, pero tengo muchas voces así rockeras. Sin embargo, me encantó lo que hiciste, me gusta mucho que te guste esa música”, expresó para luego sorprenderla con una llamativa propuesta musical fuera del programa, que se emite por Caracol Televisión.