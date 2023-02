“Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”: María Marriaga, criticada por su relación con Poncho Zuleta

Poncho Zuleta ganó reconocimiento en el país gracias a su evidente talento como cantante y compositor de música vallenata, arrasando en la industria bajo su apodo artístico ‘El pulmón de oro’. El colombiano, a sus 73 años de edad, logró ganarse el cariño y respeto de varios cantantes que también interpretan dicho género musical.

Poncho Zuleta presenta a su nueva pareja por medio de su cuenta de Instagram. - Foto: tomada de la cuenta de Instagram @ponchozuletadiaz

Pese a su éxito en la industria artística, el vallenatero llamó la atención de los curiosos con el anuncio oficial de su nueva relación sentimental. El cantante compartió la noticia con todos sus fanáticos, despertando reacciones al ver que se trataba de una mujer mucho más joven que él.

Poncho Zuleta reveló que se dio una oportunidad amorosa con María Marriaga, quien coincidió con él en recientemente y construyó un inesperado vínculo amoroso. Ambos se mostraron felices y emocionados, al punto de plasmar su química en las redes sociales y las plataformas digitales.

El cantante presentó a la mujer que lo tiene enamorado. - Foto: Instagram @ponchozuletadiaz

“Saliendo con mi @frunita103 con destino a mi tierra, porque el amor es cómo los testamentos, el último es el que vale”, escribió el compositor en un post de su cuenta oficial de la plataforma digital, donde subió un pequeño clip en el que se le vio abrazado con su novia.

No obstante, María Marriaga no se quedó atrás y utilizó su cuenta personal de Instagram para compartir un apasionado video en el que se observaba al vallenatero dándose un romántico beso con su pareja, grabándose frente a un espejo que tenían en la sala.

“Que estos amores nacieron en carnavales, una tarde en Barranquilla”, escribió la mujer en su publicación.

Sin embargo, la pareja no logró escapar de las críticas, por lo que un gran número de personas reaccionaron y arremetieron contra ellos, asegurando que este amor era por intereses económicos y no sentimentales. Los memes, publicaciones y trinos abundaron, puntualizando en que todo era por plata y no por amor.

“Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”, “Aquí nace una nueva influencer”, “Ahorren plata para una buena vejez”, “Mientras le sirvan los dedos y la lengua a Poncho, todo está bien”, “Facturando la mujer”, “La fruna está facturando”, “Mientras al cucho le cuaja, ella que siga subiendo seguidores”, “Lo que hacen las mujeres por comodidad”, “Sáquele plata al viejito”, “Hasta que la plata los separe”, “Se ganó el iPhone 14″, “Y que la plata no da felicidad”, entre otros comentarios, donde se trajo a tema la canción de Shakira.

María Marriaga, nueva novia de Poncho Zuleta - Foto: Foto tomada de Instagram @frunita103

¿Quién es la novia de Poncho Zuleta?

La joven, sin duda alguna, se convirtió en tendencia durante los últimos días en las diferentes redes sociales, por lo cual varios internautas indicaron que se trataba de la barranquillera María Laury Marriaga, quien tiene 31 años de edad.

De acuerdo con su perfil de Instagram, la mujer es comunicadora social graduada de la Universidad Autónoma del Caribe y ha trabajado en algunos medios locales. Asimismo, participó hace unos años en la bionovela de Diomedes Díaz.

María Laury Marriaga trabajó en la bionovela de Diomedes Díaz - Foto: Instagram: María Laury Marriaga

Marriaga, de igual manera, compartió el pasado miércoles su primera fotografía junto al reconocido cantante vallenato, en la que se puede apreciar que se están dando un apasionado beso. Los dos se abrazaron y se mostraron muy emocionados.

“Estos amores nacieron en carnavales, una tarde en Barranquilla”, manifestó la joven periodista en la publicación, a la que Zuleta respondió con el siguiente mensaje: “Mi corazón divino”.

María Laura es una comunicadora social y periodista. - Foto: tomada de la cuenta de Instagram @frunita103

El programa Lo sé todo (Canal Uno) reveló que la barranquillera tendría dos hijos, uno con un periodista deportivo y otro con el exjugador del Junior de Barranquilla Daniel Machacón, quien formó parte de las Selecciones Juveniles de Colombia.

Adicionalmente, el exfutbolista estuvo en la nómina del conjunto tiburón que salió campeona en el torneo finalización de 2004, luego de vencer por penales a Atlético Nacional. El volante también jugó el Mundial Sub-20 de 2005.

“Nos han contado que María Laury tendría ya dos hijos, uno con un periodista deportivo y otro con un futbolista, que no habría tenido tanta suerte en el deporte”, precisó Ariel Osorio, presentador principal del espacio televisivo, quien suele soltar detalles sobre la vida de los famosos.

Es importante recordar que esta no es la primera vez que el famoso artista tiene una relación sentimental con una mujer menor que él, ya que en 2019 tuvo un romance con la venezolana Ana Peña, que en esa época tenía 18 años de edad.

María Laura conoció al cantante en el Carnaval de Barranquilla. - Foto: tomada de la cuenta de Instagram @frunita103

Por el momento se desconocen detalles de este amor, teniendo en cuenta la forma en la que se conocieron y la manera en la que oficializaron su romance.