Laura de León habló sobre incómoda situación en centros de salud de Colombia: “Cero paciencia o sin vocación”

Laura de León habló de actitudes de algunos trabajadores de la salud

La actriz fue clara en que este mensaje debería estar en todos los hospitales y centros de atención de salud, ya que había personas que no tenía vocación y trataban de forma tosca a los pacientes o enfermos. “Esto debería estar pegado en todos lados, sobre todo hospitales, me ha pasado que me topo a enfermeras con cero paciencia o sin vocación y tratan muy mal a los pacientes, me ocurrió con un familiar”, afirmó.