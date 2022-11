Le llueven críticas a Alina Lozano tras besar a su novio 30 años menor durante una entrevista

Alina Lozano viene teniendo unas semanas muy caóticas y no se debe a una gran temporada teatral o a extenuantes jornadas de grabación en televisión, sino todo lo contrario, por su polémica relación sentimental con el joven actor Jim Velásquez, treinta años menor que ella.

Desde que los dos actores se volvieron virales gracias a los videos cómicos que publicaban, el rumor de una posible relación sentimental entre ellos empezó a coger fuerza, al punto que los videos de ellos ya no parecían actuados y los seguidores de los dos empezaron a preguntar directamente si eran o no pareja, pues la diferencia de edad entre los intérpretes es notoria y muchos incluso afirman que Alina perfectamente podría ser la mamá de Jim.

Finalmente, la actriz y el actor decidieron sincerarse con sus seguidores con un video en el que supuestamente ratificaban su relación y contaban cómo habrían pasado de una interacción laboral a un romance pasional, pero el clip terminó en una dramatización que le quitó toda legitimidad y la duda siguió en el aire, cada vez más densa y pesada tanto para los implicados como para sus fanáticos.

El revuelo mediático siguió y a los dos actores los empezaron a asediar por dondequiera que fueran, casi que obligándolos a confesar de forma seria si en efecto son pareja o no. Por ello, Alina decidió conceder una entrevista en una emisora de Bogotá, a la que fue acompañada de su novio.

En medio de la entrevista, una de las locutoras atinó a confesarle a los actores que ella creía todo se trataba de “puro show”, lo que impulsó a que la pareja se besara frente a las cámaras de la sala de locución y quedara para el récord que en efecto los dos conforman una pareja sentimentalmente activa.

Incluso, ese beso lo repitieron en una segunda ocasión, luego de que Alina contara cómo fue que pasaron de hacer contenido como “madre e hijo” a “relación hombre joven-mujer mayor”, que los dos contaran qué piensan los papás de Jim sobre dicho noviazgo y que Lozano dejara claro que no le importa que la gente diga mil cosas de ellos, pues esa “negación” funciona perfectamente para lo que ellos dos son, pues no tienen que demostrarle nada a nadie.

“Yo digo que siguen actuando”, “Es evidente que es show”, “Solo quieren llamar la atención y generar contenido”, son algunas de las frases que se leen en los comentarios del video que se publicó en el perfil de TikTok de la emisora donde los actores hicieron la entrevista.

Por lo pronto, Alina ha dejado varios puntos claros sobre su noviazgo con Jim. El primero es que una de las cosas que la enamoró es que el joven trabaja y tiene un proyecto de vida que le da dinero. “Yo no estaría en una relación donde no construya vida o proyectos. Me parece chévere que piensen que es actuado porque es tanta la negación que la gente hace de la posibilidad de que una mujer mayor esté con un hombre joven, que prefieren verla como sugar mommy”, declaró Alina.

Lo segundo es que ya le dio la primera cachetada a Jim porque la sacó de quicio, pero ella asegura que no lo volverá a hacer, pues ya se conversó el tema y hay que dejar claro que las agresiones físicas entre las parejas jamás se deben validar.

Por último, Alina dice que el secreto para tener un novio joven no es verlo como el “objeto sexual, colágeno que se puede absorber”; no, todo lo contrario, es “compartir y construir cosas con él”.