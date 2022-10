¿Le luce? Belinda apareció totalmente calva

En los últimos años, Belinda ha logrado posicionarse como una de las famosas más reconocidas de habla hispana. A través de redes sociales, la española ha compartido parte de su vida privada con sus fanáticos y también lo que tiene que ver con sus proyectos profesionales.

La artista nuevamente se volvió tendencia en redes al compartir una fotografía en Instagram con un look completamente diferente, que sorprendió a sus seguidores, pues es la primera vez que se le puede ver totalmente calva.

En la imagen con aires futuristas compartida por Belinda, se le ve en el suelo con una pose seductora. Lleva un leotardo de colores tierra y un gran collar. Lo más característico de la foto es que puede verse sin la larga cabellera que la caracteriza.

En la publicación, la cantante y actriz no da más detalles de su apariencia. Sin embargo, etiqueta a Abraham Mateo, un cantante de origen español, y a su lado puso una claqueta de cine, por lo que podría significar la llegada de un video musical juntos.

La foto de Belinda con este particular look ya cuenta con más de 200 mil ‘me gusta’ y varios comentarios en contra y a favor de su estilo.

“Me parecía que eras de otro planeta”, “Cuando le digo al peluquero que solo las puntas”, “Belinda es de las pocas mujeres que se ve hermosa hasta pelona”, “Cuando quieres decirle al mundo que eres perfecta”, “La esposa del Tio Lucas” y “En cualquier faceta me sigues enamorando”, fueron algunos de los mensajes.

Cabe recordar que hace poco Belinda fue tendencia cuando, en medio de su presentación en Guadalajara, México el 12 de octubre, la cantante presentó algo llamado ‘la oración de Belinda’, que apareció en las pantallas que estaban tras la artista:

“Santa Belinda de los amores, patrona de los enculados, reina de los amarres y del sapito encantado, te pido me hagas el milagro pa’ que también se enculen conmigo y mi nombre lo lleven tatuado, amén”.

El momento causó una fuerte ovación entre el público que documentó cada momento en que salían las frases de la ‘oración’ mencionada. A la cantante se le vio muy emocionada durante el concierto y muy feliz de compartir con sus fans desde el escenario del Auditorio Benito Juárez.

Ya le prendí una veladora a santa Belinda para que me haga el milagrito pic.twitter.com/l7e4alKrPy — Made la Bruja Mafufa 🕷️🧹🪄 (@vansmorados) October 12, 2022

La ‘princesa del pop latino’, como es llamada por los ‘Belifans’, interpretó varios de sus éxitos como Cómplices al rescate, Amigos por siempre, Ni te freud ni tu mamá, Muriendo lento, Aguardiente, Con los ojos cerrados, En la oscuridad y el Sapito.

“Qué hermoso estar en este escenario, es como un sueño, no saben cuánto los extrañaba. El público de Guadalajara es precioso”, expresó la cantante.

Asimismo, en el concierto, una de sus fans le pidió que revelara cuál sería el sexo de su bebé, por lo que Belinda aceptó y subieron a la chica a la tarima; luego de ello, la cantante sacó un pañuelo de color verde, indicando que sería una niña. Ante esto, la fanática de la artista dijo que le pondría como nombre a su hija, Belinda.

Cuando la cantante iba a cantar su canción K-bron (el sencillo que sacó, luego de su ruptura con Christian Nodal), dijo: “Esta canción nunca salió, pero va para todos los hombres que son unos cabrones. Sé que muchos y muchas la van a dedicar”.

“[...] No quiero un man que se esté creyendo mejor que yo. Siempre peleando y comportándose como un cabrón. Me cansé de tus mentiras, ya no quiero tus besos. Ahórrate el intento... oh”, son algunos de los versos de la canción de la española.