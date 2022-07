Belinda y Jared Leto pasaron juntos sus vacaciones

La cantante mexicana Belinda, ex del también artista de ese país, Christian Nodal, decidió darse un espacio para disfrutar del mar y la playa e ir dejando atrás los ‘dolores en el corazón’ que le dejó la relación sentimental que hace meses dio por terminada.

Y para ello, Belinda decidió pasar recientemente vacaciones con el cantante hollywoodense Jared Leto, disfrutando de paseos en bote y otras actividades como escalada.

Además, en las imágenes que compartió Belinda en Instagram, se dejó ver luciendo un vestido de baño que le hizo resaltar su figura.

Tras la revelación de las imágenes con Jared Leto, hubo quienes empezaron a comentar si hay un posible romance entre la cantante mexicana y el artista estadounidense.

No obstante, en anteriores entrevistas, ellos han dicho que se conocen hace más de ocho años y que acostumbran a compartir planes, así como proyectos.

Junto a las fotografías que compartió Belinda con Jared Leto, escribió un breve mensaje: “Verano 22, irrepetible”.

Algunos seguidores de la mexicana no guardaron silencio tras la publicación de las imágenes y le comentaron: “Uy no Belinda, es la verdadera, ganando como siempre (...) Beli triunfando como siempre. Jajajajaja. Hermosos momentos que se atesoran en el corazón (...) Estás viendo que no te superan y empiezas a subir esas fotos desde ayer… pobre a de estar bien arrepentido (...) No puedes pasar de un 2 a un 10 tan rápido (...) Ay, yo también me quiero curar de un desamor junto a Jared Leto”.

Belinda dio consejos de amor tras su ruptura con Nodal

Tras las declaraciones de Belinda para Vogue España, en la que afirma que habría escogido mal, luego de haberse comprometido con el cantante de música banda, Christian Nodal, y terminado en malos términos con el mismo, además de múltiples polémicas a raíz de la ruptura que afectaron la carrera de ambos artistas.

En su última intervención para el programa mexicano Hoy, la cantante dio un consejo para las relaciones amorosas dirigido a sus seguidores, aunque no ahondo en las polémicas ni dio mayores detalles sobre lo que sería una buena decisión con respecto a la pareja, recalcó su presunto error al haber congeniado con Nodal.

El consejo de la cantante y actriz para las relaciones amorosas es: “que escojan bien”, comentario que soltó entre risas y luego de haberse quejado porque sus declaraciones fueran sacadas de contexto, aunque sin recriminar a los medios por ello.

Así entonces, una vez más, la diva mexicana confirmó que su había “equivocado” al haberse comprometido con Nodal, por lo que resaltó que uno de los consejos más importantes a la hora de las relaciones es el escoger bien.

Es de recordar que, cuando la intérprete habló con Vogue España, sobre varios temas de su carrera profesional, añadió algunos comentarios sobre su expareja sentimental. Ya que una de las preguntas que le hicieron fue si se sentía arrepentida por haber expuesto ante los medios la intimidad de su relación sentimental.

“Pues claro, cien por ciento. No lo volvería a hacer nunca. Sí que me arrepiento, y lo digo de corazón, de haber expuesto ese tema como lo hice”, señaló la artista, y agregó: “Pero bueno, así es la vida. Escogí mal, lo que hace que todo sea peor todavía. ¿Puedes poner ‘la cagué’ en Vogue? Pues pon ahí que la cagué. En todos los aspectos”, fueron las contundentes palabras de Belinda a la publicación en España.

Mismas declaraciones que afirmó que se habían tergiversado en un medio de comunicación: “Todo lo sacan de contexto, yo digo algo y ya lo cambian y ponen una respuesta de otra pregunta que ya lo que quieran decir está bien”, aseguró la cantante, quien también aprovechó para agregar que por el momento se encontraba bien, con mucho trabajo y concentrada.

“Muy contenta, tengo tanto trabajo y es mi prioridad para mí, y me estoy concentrando en eso. Es lo más importante para mí, este proyecto es una bendición porque no cualquiera tiene la oportunidad de diseñar para una marca tan importante”, expresó Belinda para el medio Hoy.