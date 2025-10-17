Leo estalló contra Tina en el ‘Desafío Siglo XXI’ y generó polémica: “Ya cansa”

En la noche de este viernes, 17 de octubre, se llevó a cabo una nueva prueba en el Box Azul del Desafío Siglo XXI, en el que Omega y Gamma, los equipos que quedan dentro de la competencia, tuvieron que pasar por un complicado circuito con el objetivo de armar una torre antes que sus contrincantes.

En medio de un estresante momento para los anaranjados y los rosados, el segundo se llevó el triunfo y tuvo la oportunidad de obtener algunos beneficios.

Esto llevó a Omega a tener algunas discusiones a su lugar de descanso, pues según Leo, no todos los concursantes estarían comprometidos con tener buenos resultados y se dirigió exclusivamente a Tina.

“Tomémonos las cosas más en serio, equipo, yo sé que nosotros nos recochamos las cosas muy chimba y nos divertimos muy chimba, pero en el momento en que estamos en la pista, seguimos con la recocha allá (...) A Tina no le gusta que le hablen de ninguna de las formas y necesitamos que se tome las cosas más en serio, de verdad. Todos nosotros te decíamos cómo hacerlo y lo hiciste a tu manera”.

Ante esto, la joven se defendió y dejó en claro que aunque se le ha complicado resaltar en los más recientes enfrentamientos, ha dado todo de sí misma para ayudar a su equipo.

“Yo las cosas me las tomo en serio. Si no me dio la definición no es porque no hubiera querido. Tú también has fallado”.

Por otro lado, Katiuska se sinceró y frente a las cámaras hizo saber que no estaba de acuerdo con la posición y el comportamiento de Leo, pues esta situación sería incómoda para cualquiera de los participantes.

“Yo, por mi parte, no estoy de acuerdo porque siento que eso fue hace dos pruebas, si eso pasó en ese momento, después de la prueba se hace la retroalimentación aquí y ya, pero si han pasado cinco y todavía me siguen retribuyendo, yo voy a estar predispuesta y no me parece”, dijo.

Por otro lado, a través de las redes sociales, los fanáticos de la producción deportiva del Canal Caracol estuvieron compartiendo sus opiniones con respecto al caso.