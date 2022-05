Lincoln Palomeque contó por qué tuvo que cerrar negocio y pidió más apoyo a emprendedores

Lincoln Palomeque, que ha trabajado en numerosas producciones internacionales y colombianas, sorprendió recientemente a todos sus seguidores y recordó que hace algunos años tuvo su propia marca de ropa.

Mediante una publicación en Instagram, el artista manifestó que al negocio le fue bastante bien y que tenía una buena clientela. Sin embargo, reveló que tuvo que cerrarlo por falta de tiempo.

“Un recuerdo. Les cuento algo, entre tantas cosas que he querido hacer, alguna vez tuve una marca de ropa. Dos años duró, no me fue nada mal”, indicó inicialmente el nortesantandereano.

Luego, agregó: “Pero había que dedicarle más tiempo y por grabaciones no lo logré. Fue una buena experiencia y aprendizaje. Hay que apostarle a los emprendimientos y a los sueños, unos se logran, otros no”.

El reconocido actor, de igual manera, aprovechó el momento para reiterar que los emprendedores necesitan más apoyo en Colombia y que hay que trabajar muy duro para conseguir que los sueños se materialicen.

Cabe recordar que Carolina Cruz anunció en marzo pasado que se separó oficialmente del artista cucuteño después de más de diez años de relación sentimental.

“Llevamos muchos meses trabajando en nuestra familia para estar bien. Hemos tomado la sana y poderosa decisión de terminar nuestra relación como pareja, para seguir construyendo como padres, amigos y compañeros de vida”, precisó en aquel momento.

Tras dos meses de haber anunciado la noticia, la modelo ha estado bastante activa en las redes sociales compartiendo diferentes contenidos. Además, este fin de semana publicó una pequeña reflexión sobre el amor.

La presentadora, de igual manera, aprovechó para mostrarles una vez más a sus seguidores qué piensa con respecto a las relaciones sentimentales y la importancia de la estabilidad emocional.

“Alguien que juega con tu estabilidad emocional no puede ser el amor de tu vida. No lo es ni puede ser”, fue el contundente mensaje que compartió inicialmente la empresaria vallecaucana.

Por último, concluyó: “Se me ocurrieron tantas formas de encontrar libertad, pero ninguna tan hermosa, gloriosa y precisa como la que me regalaste cuando te fuiste. Tu escape fue mi escape”.

Pese a que no lo mencionó ni etiquetó en ningún momento, muchos fanáticos de la exreina de belleza aseguraron que esos mensajes iban dirigidos directamente al reconocido actor, quien hace poco describió cómo sería su mujer ideal.

Palomeque, por otro lado, no dejó pasar por alto el Día de la Madre y le dedicó el pasado 8 de mayo unas emotivas palabras a la empresaria vallecaucana. Asimismo, compartió una imagen suya junto a sus dos hijos.

El artista cucuteño también aprovechó esa fecha tan especial para reconocer el trabajo que diariamente hace la presentadora de Caracol Televisión por el bienestar del pequeño Salvador y Matías.

“El amor más fuerte, puro y sincero. La labor más valiosa que pueda existir, proteger, guiar, y cuidar. Feliz Día de la Madre para ti, Carolina Cruz, y para todas las madres. Dios las ilumine en esa gran misión y las bendiga siempre”, escribió el reconocido actor en Instagram.