Los 3 números de la suerte de Mhoni Vidente para cada signo del zodiaco este fin de semana del 16 al 18 de agosto

Un fin de semana cargado de oportunidades y decisiones clave.

María Paula Flórez Herrera

Pasante de redacción semana.com

16 de agosto de 2025, 12:38 p. m.
Mhoni Vidente comparte sus predicciones signo por signo
Mhoni Vidente comparte sus predicciones signo por signo. | Foto: Montaje El País: @canaloficialdeMhoniVidente / Getty

Mhoni Vidente es una astróloga, tarotista y pitonisa cubana que desde hace varios años vive en México, reconocida a nivel latinoamericano por realizar predicciones y visiones, logrando ser una de las videntes con mayor credibilidad.

El fin de semana del 16 al 18 de agosto de 2025 se presenta como un momento cargado de oportunidades y decisiones clave. Con ayuda de la inteligencia artificial, estos serían los números de la suerte para cada signo zodiacal, que pueden ayudarte a abrir puertas o atraer buenas noticias.

Contexto: Aterrador vaticinio de Mhoni Vidente sobre suceso que impactaría al mundo; reveló lugar en el que ocurriría: “Va a ser fuertísimo”

Los 3 números de la suerte para cada signo

Aries

09, 17 y 26: Este trío representa fuerza, determinación y nuevos comienzos. Es un buen momento para atreverse a dar pasos importantes en lo laboral o cerrar acuerdos. También pueden surgir reencuentros con personas del pasado que te motivarán a avanzar con confianza.

Tauro

06, 21 y 34: Representan estabilidad, abundancia y decisiones concretas. El fin de semana será ideal para reorganizar finanzas, invertir en el hogar o buscar una conversación pendiente con alguien cercano. El número 34 abre la puerta a nuevas conexiones.

Géminis

00, 18 y 27: son una señal clara de renovación. El 00 marca un ciclo que termina y otro que comienza, mientras que el 27 refuerza el poder de tu voz y tus ideas. Es buen momento para retomar proyectos creativos o enviar ese mensaje que has estado postergando.

Cáncer

07, 21 y 33: aportan equilibrio emocional y fortaleza para este signo sensible. El 33 es un número maestro que potencia la intuición. Puede haber reconciliaciones familiares o revelaciones importantes que te ayuden a tomar decisiones emocionales más sabias.

Leo

04, 27 y 35: El número 04 lo invita a organizarse y actuar con responsabilidad, mientras que el 35 le da un impulso creativo. Es un fin de semana donde podrías recibir reconocimiento inesperado o destacar en eventos sociales. Tu energía estará en alto.

Virgo

01, 88 y 45: El 88 marca prosperidad y avance profesional, mientras que el 45 sugiere soluciones innovadoras. Es un buen momento para resolver conflictos laborales y enfocarte en tu salud física o mental. También pueden llegar propuestas económicas interesantes.

Contexto: Mhoni Vidente advirtió sobre escalofriante predicción acerca de la muerte de importante figura en el mundo: “Es un día clave”

Libra

05, 29 y 38: Energía enfocada en el equilibrio, los vínculos y la justicia. Es posible que debas tomar una decisión sentimental o establecer límites. El número 29 te conecta con el trabajo en equipo y la colaboración armoniosa.

Escorpio

03, 91 y 49: Ideales para transformar y cerrar ciclos. El 91 impulsa la introspección y el crecimiento espiritual. Es un fin de semana que favorece el desapego emocional y los comienzos conscientes. También es ideal para meditar o hacer limpiezas energéticas.

Sagitario

04, 11 y 29: Estos números invitan a explorar nuevos caminos y tomar decisiones valientes. El 11 es sinónimo de intuición elevada. Planea viajes, cambios de rutina o actividades al aire libre. Tus ideas pueden encontrar oídos receptivos este fin de semana.

Capricornio

02, 11 y 31: Estos números benefician a Capricornio, brindándole claridad para estructurar planes a largo plazo. El 31 marca un cierre positivo y la concreción de metas. Es un excelente momento para firmar contratos o asumir nuevas responsabilidades profesionales.

Acuario

08, 13 y 32: Invitan a romper moldes, confiar en ideas innovadoras y conectar con la comunidad. El número 13, lejos de ser de mala suerte, representa cambios necesarios. Este fin de semana se presta para hacer alianzas o comenzar un proyecto creativo.

Piscis

01, 23 y 36: El 23 potencia tu intuición, y el 36 te conecta con tu parte más espiritual. Es un fin de semana para sanar, inspirarte y conectar con lo que realmente amas. Escucha tu corazón: tiene la respuesta que buscas.

*Este artículo fue creado con ayuda de una inteligencia artificial que utiliza machine learning para producir texto similar al humano, y curado por un periodista especializado de SEMANA.

