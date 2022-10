Los comentarios que molestaron a la presentadora Margarita Ortega; bloqueará a los que insistan

La presentadora, escritora y actriz Margarita Ortega es reconocida por su larga trayectoria en la televisión colombiana y por utilizar sus redes sociales para intentar vincular a sus seguidores al mundo de la lectura.

En su cuenta en Instagram se pueden ver videos suyos leyendo algunos fragmentos y compartiendo con los internautas que encuentran en sus publicaciones una forma interesante de conocer nuevos textos y de acercarse a las letras.

Ortega también comparte fotos de sus viajes y de su día a día en el trabajo; su recorrido por la pantalla chica la ha llevado a convertirse en una de las figuras más reconocidas del país, no solo por su talento para actuar, escribir y presentar, sino porque muchos coinciden en señalar que tiene uno de los rostros más hermosos del país.

Debido a su reconocimiento, es común que cada vez que realiza una publicación, sus seguidores reaccionen con un like; sin embargo, hay muchos que van más allá y le dejan comentarios amables y otros con los que ella no está de acuerdo, razón que la llevó a realizar un contundente pronunciamiento en sus redes sociales.

Ortega aprovechó las historias de Instagram para hablar sin pelos en la lengua y aclararle a algunos seguidores cuáles son los mensajes que le molestan y por qué.

“A riesgo de que me caiga encima la agencia de delitos sobre la nueva asepsia social, quiero pedirles un favor, especialmente a los señores. Si me van a escribir, lo cual agradezco de antemano, omitan, por lo que les resulte más sagrado, llamarme bebé, mamasota, cosa rica y demás términos, algunos bastante más desagradables”, fue la primera parte de la publicación hecha por la presentadora.

Luego de esta primera declaración, la también escritora pasó a explicar que en su caso le incomodan bastante esas supuestas muestras de cariño y que, aunque respeta que existan mujeres a quienes les gusten, para ella no son nada agradables.

“Pd: para los que van a lanzar odio, denle con confianza que aquí también se sabe bloquear con amor. ¿Muy en serio, señores… quien les dijo que uno quiere ser tratado así? ¿Que todas las personas reaccionan o sienten de la misma manera?”, agregó la periodista.

Para finalizar, le pidió a las mujeres que reevalúen la forma como algunas personas las tratan, en especial, si utilizan este tipo de calificativos que a ella le molestan.

“¡Que a todas las mujeres les parece divino que les digan bebé o cosota tan buena? ¿? Va siendo momento de que revalúen la manera en que interactúan con sus psiquis y con quienes les rodean… por favor, que no vivimos en el siglo XVIII! ¡Gracias, gracias!”, concluyó Ortega en sus historias.

Lo dicho por la actriz en su perfil de Instagram hizo recordar el pronunciamiento del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, en septiembre de este año, cuando polemizó en redes sociales al publicar un comentario sobre mujeres y tacones.

“Mujeres, no usen más tacones. Las preferimos sanas que más altas”, dijo. Y mostró una fotografía del problema ortopédico que le genera a una persona usar zapatos altos.

El objetivo del mandatario era magnificar un tema salud que pocas personas conocen, pero un sector feminista, además de sus opositores, le cayeron encima por la palabra “preferimos”. La polémica llegó a tal nivel que el mandatario ahondó este lunes en su comentario y reveló cuáles eran sus verdaderas intenciones.

“Ayer yo puse un trino donde muestro el daño que le hacen los tacones a los pies. Y en el trino digo lo siguiente: mujeres no usen tacones, nosotros las preferimos sanas y no altas. Lo hice en un acto de cariño por las mujeres y su salud osteomuscular y la salud municipal o distrital, pero utilicé la palabra ‘preferimos’. Y las mujeres no se tienen que vestir para que nosotros las prefiramos de una u otra manera para que se sientan bien. Punto”, expresó el mandatario para ese entonces.