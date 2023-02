Los divertidos memes que dejó el estreno de ‘TQG’, la nueva canción de Shakira y Karol G

A los internautas no se les escapó ni un mínimo detalle y en redes sociales hay diversos memes tras el lanzamiento del tema musical, el cual se prevé será un éxito total.

En los primeros instantes de este viernes 24 de febrero, la estrella paisa Karol G subió a todas las plataformas su más reciente trabajo musical. Se trata de un nuevo álbum llamado Mañana será bonito, con el que la artista espera ocupar los primeros puestos en las listas de reproducción.

Mañana será bonito está compuesto por 17 canciones y entre las más esperadas se encuentra el tema titulado ‘TQG’, el cual es interpretado por la antioqueña junto a nada más y nada menos que la barranquillera, tendencia mundial, Shakira.

Y es que por fin se dio lo que muchos fanáticos esperaban: una colaboración de la dupla de cantantes colombianas, quienes han dejado a su país por todo lo alto. Hace dos días, en las cuentas oficiales de Instagram de cada una de las famosas mujeres, se subió una fotografía compartida como parte de un adelanto de ‘TQG’ (iniciales de Te quedó grande).

“Sabemos que lo estaban esperando y aquí estamos! @KarolG x @Shakira TQG 🖤 24 de Febrero 00:00 🇨🇴❤️‍🔥 Barranquilla 🖤 Medallo”, compartieron las estrellas del momento.

Shakira y Karol G lanzaron su primer tema juntas este 24 de febrero. - Foto: Instagram

En esta oportunidad, cada artista mostró su propio estilo musical bajo una narrativa en la que se subraya la superación personal y el amor propio. Además, cabe señalar que para muchos ‘TQG’ es una canción con la que tanto Karol y Shakira dejan a un lado su pasado amoroso, ya que la barranquillera protagonizó una de las separaciones más polémicas en el mundo del entretenimiento, tras su ruptura con el exfutbolista Gerard Piqué, mientras que la antioqueña lleva meses sin referirse a su vida sentimental, luego de que hace un buen tiempo terminara una relación que tuvo con el también cantante Anuel AA.

“Bebé, ¿qué fue? No pues que muy tragadito. Qué haces buscando melao, si sabes que yo errores no repito. Dile a tu nueva bebé que por hombres no compito. Que deje de estar tirando que al menos yo te tenía bonito”, dice el coro de la popular colaboración colombiana.

Las colombianas Shakira y Karol G lanzaron una canción juntas. - Foto: Universal Music

Shakira y Karol G lo dieron todo en el video musical; aparecieron con diferentes looks, bailaron entre llamas y mostraron una complicidad inigualable. De modo que se prevé que ‘TQG’ se convierta en el hit del momento y, por ahora, lo está logrando, pues en YouTube ya es el tema número uno en tendencias musicales.

Entre lo más reciente, mediante historias de Instagram, la intérprete de éxitos como ‘Antología’ o ‘Waka Waka’ apareció dando unas cortas palabras en relación con la colaboración que hizo al lado de la estrella paisa. “Espero que les haya gustado esta sorpresa que les teníamos preparada Karol G y yo. Que disfruten de esta canción ‘TQG’”, dijo Shakira a los más de 80 millones de seguidores que acumula en Instagram.

Así las cosas, al tratarse de dos artistas colombianas que tienen gran relevancia mundial, los fanáticos, internautas y seguidores de las redes sociales no se quedaron atrás para hacer divertidas publicaciones que tienen que ver con la reciente canción, principalmente en Twitter, donde abundan los memes.

A los usuarios de las plataformas digitales no se les escapó nada, por lo que para esta ocasión subieron memes en los que se dio muestra de los sentimientos que despertaron la dupla de artistas, pero también hay imágenes en las que figuraron los excompañeros sentimentales de las dos.

Karol G intentó contactar a Shakira para colaborar en su canción 'Punto G' hace un par de años, sin embargo, la respuesta no fue positiva en ese momento. - Foto: Getty Images

Asimismo, no se salvaron de ser mencionadas las novias de Piqué y Anuel AA, mientras que otros recalcaron el orgullo colombiano y destacaron que esperaron hasta altas horas de la noche e incluso la madrugada para poder disfrutar las nuevas composiciones del álbum Mañana será bonito.

A continuación, algunos ejemplos de los memes más destacados:

Clara Chía y Yailin escuchando el nuevo temazo de Shakira y Karol G pic.twitter.com/B3dYkDZPa9 — Alejandra Torres (@altutorres) February 24, 2023

Cuando Karol G y Shakira dijeron:

"Lo que vivimos se me olvidó y es lo que te tiene ofendido"

"Se te olvidó que estoy en otra y que te quedó grande la Bichota"

"Tu buscando por fuera la comida, yo diciendo que era Monotonía"

"Tú te fuiste y yo me puse 3M,+ buena,+ dura,+ level" pic.twitter.com/zoafQNaKsi — Cass (@soycassj) February 24, 2023

Shakira y Karol G sacan nueva canción

Automáticamente yo: pic.twitter.com/itFCPNmed1 — Katherine Gr (@kathegarcessg) February 24, 2023

Así me siento después de haber escucha TQG de Shakira y Karol G pic.twitter.com/qIVWP0jEfo — 👍🏻 (@estefani2811) February 24, 2023

Más o menos está fue la temática de la canción de Shakira y karol g pic.twitter.com/SJMeUKHX4R — Ángeles (@HelianaPino) February 24, 2023

La shakira y Karol g mostrando cómo el verso “dile que no tiene buena mano que yo al menos te tenía bonito” es 💯 real no fake:

🤣🤣 pic.twitter.com/e000kMgIZE — Kini Kini Vargas (@juakinav1) February 24, 2023

Cómo que la nueva canción de Shakira y Karol g no se llama “para que les pique el anuel” ? pic.twitter.com/ILpMocBKcS — BADBOY (@bxdboooy) February 24, 2023

Infidelidad existe:



Shakira y Karol G: pic.twitter.com/8G0xQP5F6X — AngryTheKid (@AngryTheKid) February 24, 2023

Piqué y Anuel al darse cuenta que Shakira y Karol G se pusieron más triple M pic.twitter.com/I0n1p3rZSA — Leilyn Rondan💖 (@carolinarondan4) February 24, 2023

Todos después de escuchar TQG de Shakira y Karol G. pic.twitter.com/R8xT8imsIs — E R I C K G I L (@erickgil_c) February 24, 2023

Todos después de escuchar TQG de Karol G y Shakira: 💋 pic.twitter.com/WRVlsKvKhE — Fran Os Styles 🌻 (@HarrySGoodOs) February 24, 2023

Yo después de escuchar la nueva canción de Karol g y Shakira 🇨🇴#TQG

pic.twitter.com/pbnhbIbb9u — Nat ✨ (@lvsxauron) February 24, 2023

Shakira y Karol G devorando 💋 amamos a la mujeres de la industria. pic.twitter.com/sS5egfdYtp — Fran Os Styles 🌻 (@HarrySGoodOs) February 24, 2023

La karol g y la shakira tirandole todas sus verdades a sus ex y destruyéndolos pic.twitter.com/1O3G2KNBKO — daniela (@danielaaesc) February 24, 2023