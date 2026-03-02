Los tres signos del horóscopo chino que tendrían fortuna y buenas noticias económicas en la semana del 2 al 8 de marzo de 2026

Cuando se trata de dinero y golpes de suerte, muchos se fijan en el horóscopo chino. La astrología oriental se ha convertido en una especie de brújula simbólica para quienes quieren entender cómo fluye la energía a su alrededor, sobre todo en asuntos tan delicados como las finanzas.

Predicciones del horóscopo chino: ¿qué depara el 2026 al entrar en el Año del Caballo de Fuego?

Más que lanzar promesas mágicas o certezas absolutas, esta astrología combina elementos como el calendario lunar, la numerología y la lectura de los ciclos energéticos para dar señales y orientar decisiones.

La idea no es adivinar el futuro, sino ofrecer pistas que ayuden a cada persona a moverse con mayor conciencia en lo económico y lo personal.

Signos del horóscopo chino que podrían ganar la lotería en el primer fin de semana de agosto 2025 Foto: Getty Images

Para la semana del 2 al 8 de marzo, según esta tradición, habrá tres signos del horóscopo chino que destacarán por tener un impulso especial en temas de fortuna y noticias relacionadas con el dinero.

Signos del horóscopo chino que tendrán suerte en el dinero en la primera semana de marzo de 2026

Estos tres signos de la astrología oriental son los que en esta semana podrían tener buenas noticias en el ámbito financiero, que les permitiría iniciar nuevos negocios, crecer en proyectos o negocios, y también les favorecerá para tener una mayor organización en la economía.

Conejo (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011)

Si se desea ver cambios reales, hay que moverse y hacer lo que esté en las manos para mejorar los resultados. A veces, alejarse de ambientes cargados o personas que drenan energía es justo lo que se necesita para que la abundancia empiece a fluir sin tantos bloqueos.

También es momento de soltar esa costumbre de pedir perdón por todo o de explicar cada paso que se da. No tiene que justificar cada decisión. Cuando se deja de hacer, la carga se vuelve más liviana y se avanza con mayor seguridad.

Debe confiar en sus ideas y darle espacio a su creatividad. La imaginación no será un simple escape, sino una herramienta clave para encontrar soluciones distintas y abrir nuevas oportunidades.

People touch the dragon for good luck in front of the Ruins of Saint Paul's during celebrations on the first day of the Lunar New Year of the Horse in Macau on February 17, 2026. (Photo by Eduardo Leal / AFP) Foto: AFP

Cerdo (1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

Lo que parecía cosa del pasado podría volver a tocar la puerta. Proyectos que quedaron a medias regresarán con fuerza y, además, ese dinero que se daba por perdido tiene altas posibilidades de volver a sus manos.

No todo será casualidad. Se abrirán oportunidades inesperadas que, bien aprovechadas, pueden marcar una diferencia importante. Será como si piezas sueltas empezaran a encajar.

Pasado y presente jugarán a su favor, alineándose de una manera que le permitirá sacar ventaja de experiencias anteriores y convertirlas en beneficios concretos.

Año nuevo chino 2026 Foto: Getty Images

Caballo (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026)

Bajar un poco la velocidad será clave en esta etapa. Cuando se deja de correr todo el tiempo y se permite hacer una pausa, empieza a notar que las cosas fluyen de otra manera, incluso en lo económico.

La incomodidad que hoy se siente no es un obstáculo, sino una señal para mirar hacia adentro. Escuchar su propia voz, sin tanto ruido externo, dará claridad sobre qué camino tomar.

Además, apostar por lo simple puede abrir más puertas de las que se puede imaginar. Reducir complicaciones, ordenar prioridades y quedarse con lo esencial será el terreno ideal para que la abundancia encuentre espacio y se instale en la vida.