Luciano D’ Alessandro contó detalles de lo duro que ha sido trabajar en Estados Unidos ¿Por qué?

El reconocido actor venezolano, Luciano D’Alessandro, contó sobre los problemas que ha pasado en su vida cuando buscó mejores oportunidades laborales en el extranjero.

En los últimos años, D’Alessandro se ha hecho un nombre en la televisión colombiana por los papeles que ha interpretado. Cuando él residía en Maracay, iba frecuentemente a Caracas a grabar comerciales para obtener más ingresos. En la capital venezolana vivía su amiga Marianela González, quien participaba en esa época en la telenovela La calle de los sueños.

Estando allí, uno de los productores le preguntó si deseaba a actuar. D’Alessandro aceptó y su carrera artística despegó. Al poco tiempo, Alberto Barroco le hizo una prueba de actuación, a pesar de que él no tuviese ninguna formación académica en actuación ni estudios relacionados con esa profesión. No obstante, esto no fue impedimento para él y aprobó el casting; solo faltaba su debut frente a las cámaras.

Comenzó su formación en actuación de la mano de Natalia Martínez, quien le abrió las puertas para entrar a la academia de RCTV. Debutó a inicios del milenio en la telenovela Muñeca de trapo y su primer papel protagónico fue en A calzón quita’o. Otras interpretaciones recordadas fue cuando estuvo en Mi gorda bella, Estrambótica Anastasia y Amor a palos.

Luciano D´Alessandro de joven junto a su padre. - Foto: Instagram: @lucianodalessandro

A mediados del 2010 viajó a Colombia e hizo parte de la producción Secretos de familia. Sin embargo, volvió a Venezuela para trabajar en Torrent, La viuda joven y Mi ex me tiene ganas. En aquel tiempo, se mantuvo cercano al país vecino.

Su éxito en la televisión hizo que continuara interpretando papeles protagónicos y siendo tenido en cuenta en ceremonias. Por ejemplo, fue el presentador de la primera edición de Miss Venezuela Mundo 2013. Su vínculo con la actuación también continuó en el teatro y otras producciones.

Durante los años posteriores, volvió a trabajar en la televisión colombiana, siendo recordado por interpretar a Alonso Márquez y Pablo Domínguez en La esclava blanca y La Ley del Corazón respectivamente. Este último papel lo hizo ganador del premio a Mejor Actor Protagónico en los Premios TVyNovelas.

Luciano D ' Alessandro se hizo famoso hace algunos años por su papel protagónico en 'La Ley del Corazón'. - Foto: Instagram: @lucianodalessandro

Durante toda su carrera, ha estado viajando de Venezuela a Colombia y Estados Unidos con relativa frecuencia. Si bien ha sido una gran experiencia, el actor venezolano se sinceró en el programa Lo sé todo y contó los momentos más duros que ha pasado en su carrera.

“Parte de los cambios implica decir que hay que agarrar aire, empezar de cero, otra vez. Como me pasó en mi paso de Venezuela a Colombia, ahora me está pasando de Colombia a Estados Unidos. Es otro mercado, totalmente distinto”, manifestó D’Alessandro al contar lo retador que ha sido trabajar en otros países.

El actor venezolano contó detalles de lo duro que es actuar en Estados Unidos. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Asimismo, señaló que el escenario del espectáculo en Estados Unidos es más complicado que en Colombia, debido a que cuesta más entrar a una telenovela. La razón de esto es que esa clase de producciones no tienen el mismo impacto que en el país sudamericano. Sumado a ello, otro factor en contra es que llega material proveniente de México, lo cual hace complicado llegar a ese nivel de calidad.

D’ Alessandro señaló que está dándose a conocer más en suelo norteamericano, considerando que Estados Unidos tiene amplias oportunidades laborales. No obstante, en sus planes cabe la posibilidad de retornar a Colombia, donde ha sabido hacerse un nombre en el espectáculo.

“Siempre va a estar abierta la posibilidad de volver a Bogotá o a Colombia. Hice un par de ‘castings’, vamos a ver si se dan y maravilloso. Siempre va a estar la puerta abierta. Miami es mi tercera casa, pero siempre Colombia va a ser mi casa y siempre voy a estar viniendo”, sostuvo.