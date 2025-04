Luis Alfonso presentó en SEMANA su nuevo sencillo ‘Stylacho’ y reveló la fuente de su inspiración

El toque personal de Luis Alfonso en el álbum ‘Descriterio’

“Todas las canciones van mereciendo títulos, y creo que estoy loco; me va fluyendo cada palabra. Nace la idea, quiero ponerle así, y lo bueno es que son palabras muy orgánicas, se me vienen a la mente. Entonces, son palabras que se les quedan a las personas en la cabeza.”

Luis Alfonso tuvo particular reacción al ver a sus imitadores en ‘Yo me llamo’: “La falta un poquito de nariz”

El ‘Top 3′ de las canciones favoritas de Luis Alfonso

“Siempre me comienzan unas mariposas en el estómago, una ansiedad, me empieza un alguito, unas ganas de salir rápido y pisar un escenario. Eso es amor, porque el día que dejemos de sentir esto, ya no es amor. El Stylacho es así: no importa lo que tenga puesto, el flow es usted. Usted es la personalidad, usted es el picante, es cada persona.”