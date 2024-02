Luis Miguel alargó, más de lo esperado, su estadía en Bogotá luego de sus dos conciertos; así fue su visita a reconocido restaurante

Con dos apoteósicas presentaciones en el Coliseo MedPlus, el Sol de México celebró en el país más de tres décadas de carrera musical y cantó junto a sus fans clásicos de su repertorio como La incondicional, Amor, amor, amor, Culpable o no, Por debajo de la mesa, Nosotros, Todo y nada y Cuando calienta el sol, Hasta que me olvides, Dame, Un hombre busca a una mujer, Entrégate y Será que no me amas.