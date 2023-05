Luisa Fernanda W abrió su corazón y habló sobre Legarda: “Fue algo que marcó mi vida”

Luisa Fernanda W es una de las influencers más reconocidas en Colombia y en todo Latinoamérica, siendo casi la primera en su área que se posicionó a nivel internacional y que logró empezar a facturar con las redes sociales como lo hacían sus pares de otros países, todo gracias a los tutoriales de maquillaje y belleza con los que inició y que evolucionaron a videos sobre su estilo de vida, que inspira a sus seguidores de todas las edades.

Luisa empezó siendo una joven paisa de 14 años que encontró en las redes un refugio para explorar su personalidad y profesionalizar una de sus pasiones, maquillarse, encontrando en estas plataformas a millones de personas que se identificaron con su forma de pensar y su discurso tranquilo, cotidiano y sin pretensión más que divertir y hacer pasar un momento tranquilo a sus espectadores.

Foto: Instagram @luisafernandaw. - Foto: Foto: Instagram @luisafernandaw.

Pronto Luisa ganó reconocimiento y empezó a hacer parte de esa naciente nueva camada de la farándula nacional, hasta finalmente entrar oficialmente en el Jet-set nacional con su participación en proyectos televisivos como MasterChef Celebrity en su primera temporada, donde conoció al cantante Legarda, uno de los artistas emergentes con más proyección en la escena musical colombiana.

La química entre los dos fue inminente y de inmediato los rumores alimentados por su cercanía se empezaron a hacer cada vez más sonoros y rimbombantes, hasta que el mundo aplaudió cuando los jóvenes anunciaron su relación oficial, que era una de las más comentadas en todas las plataformas, hasta el fatídico día en que Legarda falleció a causa de una bala perdida en El Poblado, Medellín.

Todo Colombia quedó conmocionada con la noticia y Luisa quedó bajo todos los focos, pues dada su relevancia en el medio y su estatus de “novia”, todos apuntaron hacia su dirección, esperando una lágrima, una palabra o una acción que llenara el vacío que dicha situación había dejado en millones de fanáticos no solo del payanés, sino de la pareja que juntos hacían.

Luisa Fernanda W y Fabio Legarda - Foto: Cuenta de Instagram @legarda

Pronto Luisa optó por decir lo menos, aparecer lo justo y mantener un semblante neutro, asunto que no gustó y la llenó de críticas que se acentuaron aún más cuando un año más tarde ella rehizo su vida sentimental con el cantante Pipe Bueno, quien actualmente es su pareja y con quien ya conformó una familia con dos niños: Máximo y Domenic.

Pero el fantasma de Legarda sigue sobre Luisa y no precisamente de la forma en que Hollywood ha recreado a los seres del más allá. Muchos aún no le perdonan a Luisa no mostrarse como una viuda destrozada y otros siguen haciéndole “el feo” por haber encontrado de nuevo el amor, asunto que ella tiene muy claro y del que se ha atrevido a hablar en muy pocas ocasiones.

Esta vez lo hizo a través de su entrevista con el creador digital Alejandro Sago en su Pid Podcast, donde el mexicano le indagó por el tema de Legarda y la paisa respondió con toda la sinceridad del caso, sin temor al qué dirán y siendo muy responsable con su salud mental y emocional.

“Fue una etapa supremamente dura en mi vida, sigue siendo dura, fue algo que marcó mi vida de una manera supremamente fuerte porque nadie está preparado para la partida de una persona... No hay día que yo no tenga a Fabio presente. Ya es un tema que ya lo entendí, lo recuerdo con mucho cariño. ¿Cómo uno no va a recordar una persona que te entregó cariño, amor, respeto?, ¿cómo no la vas a guardar en tu corazón?”, declaró la influencer.

Luisa también dejó claro que en ese momento la pregunta que más le llegaba a su cabeza era: “¿por qué a él?”, sin embargo hoy trata de asumir lo que la vida trae consigo y decide vivir el presente junto a su actual pareja y sus dos hijos.