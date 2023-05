Luisa Fernanda W participaría en un importante reality con varios famosos colombianos

Una de las mujeres pioneras en el mundo de los influencers en Colombia es Luisa Fernanda W, quien gracias a su contenido de maquillaje, viajes, trends, parodias, lypsync, entre otros formatos, la han posicionado como una de las mejores a nivel nacional.

La creadora de contenido fue novia del cantante Legarda, quien falleció en 2019. Actualmente tiene una familia con Pipe Bueno. - Foto: Instagram: @luisafernandaw

En su más reciente publicación, la ‘influenciadora’ compartió un reel con sus 18,6 millones de seguidores, que acumula en Instagram, donde dio algunos detalles de los planes a futuro, muy cercano, que tiene ‘sobre ruedas’, en especial a nivel profesional.

La creadora de contenido digital sorprendió a sus millones de seguidores con la noticia de que se ausentará un buen tiempo de redes sociales porque va a salir del país por una gran oportunidad.

“Tengo varias cosas que contarles (...) Voy a hacer. Quizá es el viaje que me genera más expectativa en la vida. Por lo que estaré ausente de redes sociales, no sé si una semana, dos semanas, tres semanas o un mes, vamos a ver cuánto tiempo, todo depende de cómo me vaya. Solamente les cuento que voy para un proyecto fuera de Colombia”, señaló en un inicio la ‘influenciadora’.

“No sé si una semana, dos semanas, tres semanas o un mes, vamos a ver cuánto tiempo, todo depende de cómo me vaya”, respondió la influencer, quien además se defendió de aquellas personas que dicen que abandonará a sus hijos, pues estarán con su padre, algo que ella no ve como algo malo o negativo.

Luisa Fernanda W y Pipe Bueno tienes dos hijos, Máximo y Domenic - Foto: Cuenta de Instagram @luisafernandaw

“Solamente les cuento que es un proyecto fuera de Colombia”, siguió explicando la paisa quien además confesó que en un comienzo lo había rechazado, pero que fue su familia, sus papás, su hermana, Pipe Bueno y su equipo de trabajo, quienes la convencieron para tomar esta nueva aventura en su carrera profesional.

“Al principio tenía un poquito de miedo, porque como les digo: ‘Todo cambio trae temores’. Esto lo voy a hacer por mis hijos, por mi familia. Dejo todo en manos de Dios. Es un proyecto muy ‘cool’ y la verdad tengo muchas expectativas”, concluyó la influencer.

Así fue como la creadora de contenido digital por medio de su cuenta de Instagram empezó a dar pistas de lo que al parecer sería uno de los proyectos más grandes de su trayectoria profesional.

Aunque la mayoría de sus seguidores le expresaron que la iban a echar de menos y que les iba a hacer mucha falta ver su contenido diario le desearon la mejor de las suertes en este nuevo camino en el que se está abriendo paso.

Influenciadora y empresaria paisa. - Foto: Instagram: @luisafernandaw

Pero como en las redes sociales, todo se va difundiendo con mucha rapidez, ya se empezó a filtrar información de lo que sería el nuevo programa tipo reality en el que participará la paisa y presuntamente otros famosos colombianos como la expareja sentimental de la actriz y presentadora Carmen Villalobos, Sebastián Caicedo.

“50 habitantes son los elegidos para jugarse el todo por el todo en el nuevo desafío más audaz de la Televisión Hispana. Un riguroso juego que es más de lo que parece, donde un León y sus ayudantes estarán a cargo de poner a prueba sus valores, debilidades y fortalezas. ¿Estarán los famosos a la altura de las exigencias del León?”, dice la descripción del reality de Telemundo.

De acuerdo con la revista People: “Telemundo no ha confirmado aún quiénes serán las celebridades que concursarán en esta competencia, pero se sabe que la cadena ha contactado con diferentes exhabitantes de su reality show estrella, La casa de los famosos, para que formen parte de esta nueva aventura televisiva.

Aunque no especificó de qué reality show se trataba, Daniella Navarro dio a conocer recientemente en una transmisión en vivo en Instagram que Telemundo la buscó tanto a ella como a su novio Nacho Casano para formar parte de su nuevo programa de telerrealidad.”