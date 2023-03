Luisa Fernanda W reaccionó ante la preocupación de fans por su pérdida de cabello

Una de las ‘influenciadoras’ más seguidas del país es Luisa Fernanda W, quien ha logrado consolidarse en las redes sociales gracias a su contenido de belleza y moda.

De igual manera, en ocasiones comparte algunos detalles de su vida privada, como viajes y la relación que sostiene con su compañero sentimental, el cantante Pipe Bueno, con quien tiene dos hijos, Máximo y Domenic.

Recientemente, llamó la atención de sus 18,3 millones de seguidores en Instagram tras compartir unas historias sobre un viaje que estaba haciendo. Y es que la joven colombiana se encuentra en Miami, Estados Unidos, donde asistió a un evento especial de la marca de ropa Hugo Boss, luego de que en febrero se hiciera viral por imitar a un integrante de RBD.

Previo al desfile, la también empresaria manifestó en un video, que sufrió por un peinado que se realizó para completar su outfit, pero lo que jamás se imaginó era que recibiría comentarios negativos por parte de usuarios.

La influencer vistió de plateado para tomarse fotos para Instagram - Foto: @luisafernandaw

Con un atuendo acompañado de un maquillaje en tonos claros y brillantes, el toque lo dio su cabello con un peinado tipo “media coleta” que, hace meses, Kendall Jenner puso en tendencia.

No obstante, dicho peinado fue lo que se robó las miradas, ya que varios usuarios se fijaron en cómo tiene el cabello y no dudaron en criticarla, incluso le dijeron que se estaba “quedando sin pelo”.

Ante los comentarios, la creadora de contenido le respondió a los usuarios y les recordó que ella se encuentra en su proceso de post-parto de Domenic y por tal razón, una de las consecuencias de ello es la pérdida de cabello.

“Yo les voy a contar que hoy sufrí demasiado con este peinado, una cosa tenaz porque mucha gente me ha escrito: ‘Lu te estás quedando sin pelo’ y a muchas personas se les olvida que estoy en proceso de postparto, que a uno se le cae el pelo. De hecho, ahora hasta ahora me está creciendo el pelo, o sea como que estoy volviendo a ver la luz, pero a mi me gustó. Me siento bien”, respondió la también cantante.

Por otra parte, en más de una ocasión, la emprendedora no llamó la atención de sus millones de seguidores por el nacimiento de Domenic, sino que su cuerpo ha dado para hablar, ya que muchos de los internautas han manifestado que pareciera como si la celebridad no hubiera tenido un segundo bebé.

En varias oportunidades, la antioqueña ha hecho mención de que su tonificada figura se debe a la alimentación y el ejercicio que suele realizar, pero, como suele suceder, el cuerpo cambia luego de un parto.

Pues bien, nuevamente la instagramer descrestó al público digital, ya que se grabó frente a la cámara de su teléfono celular y presumió su figura, la cual aún es delgada. Lo que ha sorprendido a la mayoría de los cibernautas es que ella logré conversar la esbelta figura después de dos embarazos.

Luisa Fernanda W es tendencia en redes por su vestido. - Foto: Foto tomada de Instagram @luisafernandaw

Como lo suelen hacer la mayoría de figuras públicas, una vez más Luisa Fernanda W se sumó a la modalidad de preguntas y respuestas que tiene Instagram. En esa línea, un seguidor le preguntó: “Cuéntanos, ¿cómo es que tienes ese cuerpazo a pocos días de tener un bebé?”; así que decidió dar respuesta a la interrogante del internauta y compartió su secreto.

Si bien es cierto que la figura corporal puede depender de factores como la genética, el sexo, la edad, entre otras variables, según expertos. En esta ocasión, la empresaria paisa contó que se realiza una serie de masajes con sus propias manos en forma circular, en la parte baja de su abdomen. Luego de esto, hace presión en esta zona de su cuerpo y lo que detalló Luisa es que esto le ha ayudado a “drenar mucho la sangre y así va mi barriguita, meses después de tener a Domenic”, aseguró la pareja sentimental de Pipe Bueno y también madre de Máximo, su primer hijo.