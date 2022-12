Luisa Fernanda W se convirtió en chica anime y despertó la imaginación de muchos

Luisa Fernanda W es la influenciadora más reconocida de Colombia, prueba de ello es la enorme comunidad que tiene en sus redes sociales, por ejemplo, solo en Instagram tiene 17.6 millones de personas que siguen todo su contenido y que cada día están pendientes de sus publicaciones y todo lo que hace.

A sus 29 años, la paisa ya ha construido todo un emporio en diferentes plataformas y, al mismo tiempo, una familia junto al cantante Pipe Bueno. En la actualidad, la pareja tiene un hijo que nació en octubre 2020 llamado Máximo y ya tuvieron a su segundo bebé, Domenic, quien llegó al mundo el pasado 27 de octubre por medio de una cesárea.

Aunque ha estado bastante metida en la etapa de la maternidad, esta paisa no deja a un lado a la ‘famiia W’ que siempre ha estado para ella, respaldándola por lo que todos los días sin falta sube historias.

En los últimos días ha estado en tendencia un challenge de influencers en el que por medio de una aplicación alteran fotos de ellos para parecer animes y como un creador de contenido siempre debe estar a la “moda”, Luisa Fernanda W no se pudo contener y se unió a la dinámica que ha desatado todo tipo de comentarios.

“Yo en un mundo de realidad virtual”, fue el mensaje con el que la creadora de contenido digital acompañó las postales de realidad virtual con las que despertó hasta las fantasías más oscuras de sus admiradores.

“Existe alguna foto dónde te veas mal? Mamacita”, “ay no igualita que sexy y hermosa me encanta Lu”, “En todas eres igualita me encantó saludos desde el cauca”, “Dios hasta virtual te ves deliciosa, ese Pipe si come bien Bueno ja, ja, ja”, “Entre más hijos tienes mejor te pones cosita, me encantas”, “En este y en otro mundo eres bella!”, “En todos los mundos siempre linda”, “Que bella😍😍😍 como siempre”, “Si sin mundo virtual es divina😍😍😍😍😍😍😍😍pues así más aún Luisa es hermosisisisisimaaaa”, “Tú en este mundo o en cualquier mundo eres hermosa”, “Me Quedo Con Todaaaas”, fueron algunos de los comentarios que sus más fieles fanáticos le dejaron en la galería de fotos.

Hasta el momento, el post en menos de 24 horas de su publicación ya tiene más de 79 mil ‘me gusta’ y casi 300 mensajes.

Pipe Bueno contó cuál será el regalazo para Luisa Fernanda W en Navidad

Luisa Fernanda W y Pipe Bueno han conformado una de las parejas más queridas de la farándula nacional. Aunque su romance empezó en medio de críticas por haber oficializado su amor a pocos meses de que el exnovio de Luisa, Legarda, falleciera, lo cierto es que la influenciadora y el cantante han sabido cómo sortear los momentos más difíciles.

En la actualidad, Luisa Fernanda y Andrés Felipe (nombre completo del artista) no se cambian por nadie con la llegada de su segundo hijo, Domenic, y con él han demostrado que su amor está más fuerte que nunca.

Tanto así que Pipe Bueno ya dijo tener pensado el regalo perfecto para la paisa y botará la casa por la ventana para conseguirlo. Pipe Bueno suele compartir varios detalles de su vida con sus millones de seguidores. El artista de música popular dijo en Pulzo que sus expectativas de regalo para este diciembre no son altas, pues no espera recibir, sino que prefiere dar.

Es así como el cantante reveló qué tiene pensado para sorprender a Luisa Fernanda W, la madre de sus hijos Máximo y Domenic. Pipe Bueno quiere darle un costoso obsequio a la paisa: “Quiero regalarle un carro a Luisa (...) Eso es un regalo para mí también, en el sentido de poder darle felicidad a ella”. Además, reveló que este vehículo a su vez sería para toda la familia que se ha venido agrandando.

“Soy muy malo pa’ pedir algo pa’ mí. Ahorita no tengo deseos materiales propios, pero sí un carro para Luisa, que igual es pa’ la casa, entonces ahí está como la excusa”.

Para sus hijos, Pipe tiene otros planes: “Quiero darles mucho tiempo, si me es posible, y es lo que estoy tratando de hacer, porque sabrás que la carrera de nosotros los cantantes es un sube y baja”.