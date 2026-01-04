Gente

Luto en la música: falleció Dagoberto González, violinista que dejó una huella en la Orquesta Aragón de Cuba

La reconocida agrupación confirmó el deceso del músico.

4 de enero de 2026, 1:42 p. m.
Falleció Dagoberto González, violinista de la Orquesta Aragón.
Falleció Dagoberto González, violinista de la Orquesta Aragón. Foto: Instagram: @orquestaragon

El mundo de la música está de luto, pues en la noche del pasado sábado 3 de enero, se dio a conocer la lamentable noticia del fallecimiento del violinista Dagoberto González, a los 86 años de edad.

El artista se destacó por ser integrante de la Orquesta Aragón por más de seis décadas, pues integró la misma desde el año 1963.

La triste noticia fue confirmada por la misma agrupación mediante una publicación en su cuenta oficial de Instagram.

“Con profundo pesar despedimos a Dagoberto González, violinista, compositor y figura esencial de la historia de la Orquesta Aragón”, es lo primero que se lee.

Además, recalcaron que su vida artística fue de admirar, pero también señalaron que más que un integrante de la Orquesta, siempre fue parte de una familia.

“Desde 1963, su legado musical y humano nos acompañó siempre. Para nosotros, nunca dejó de ser parte de esta familia”, se añade.

Por último, aprovecharon el post para darle las condolencias a la familia. “Enviamos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares y seres queridos. Descanse en paz, maestro”, concluyen.

Estos son los famosos que murieron en 2025

Legado musical de Dagoberto González

El violinista dejó una huella como compositor y dentro de su repertorio varios temas marcaron la historia, algunos de ellos son: Quiéreme siempre, El bodeguero, Son al son, Aprende muchacho, y Ahora sí sabroseao.

La presencia de Dagoberto en la orquesta fue fundamental y por esto mismo, su ausencia, representa una pérdida significativa para un sonido que él mismo ayudó a consolidar y a proyectar, sobre todo a nivel internacional.

En la discografía, se incluyen producciones como La charanga eterna (2002), y Con tremenda sabrosura (2009), las cuales ganaron reconocimiento internacional, tanto que fueron nominadas a los premios Latin Grammy.

Tommy Lee Jones y su familia rompen el silencio, tras inesperada muerte de su hija Victoria; afirman que necesitan tiempo

Despedida al legado de la Orquesta Aragón

También en Instagram, Hansel y Raúl, cantantes del famoso dúo cubano de salsa, hicieron una publicación para despedir al maestro.

“Hoy el silencio pesa un poco más. Con profundo dolor recibimos la noticia del fallecimiento de Dagoberto González. Un hombre cuya presencia dejó huella, cuyo paso por esta vida fue ejemplo de respeto, valores y amor por los suyos”, se lee.

Además, entregaron también las condolencias: “A su familia y seres queridos les enviamos un abrazo sincero, de esos que no tienen palabras pero sí corazón. Que Dios les regale fortaleza, consuelo y paz en este momento tan difícil. Que su recuerdo siga vivo en cada enseñanza, en cada historia compartida y en cada sonrisa que sembró en quienes tuvieron el privilegio de conocerlo. Hoy se va un ser querido, pero su amor permanece. Oramos por su descanso eterno y por la serenidad de todos los que hoy lo lloran”, concluyeron.

