Madre de Gerard Piqué le habría hecho brujería para separarlo de Shakira; vidente reveló inesperado detalle sobre Clara Chía

- Foto: Europa Press via Getty Images

La madre del exfutbolista habría hecho jugadas para que la relación no fluyera.

Gerard Piqué quedó como blanco de diversas noticias en redes sociales y la prensa internacional, debido a todo lo ocurrido en los últimos meses en cuestiones personales y laborales. El exfutbolista se enfrentó a varias situaciones, las cuales desataron críticas y opiniones en todo el mundo.

Gerard Piqué es empresario, dueño de Kosmos - Foto: Getty Images

El empresario de Kosmos lidió con la presión mediática, la separación con Shakira, las decisiones con respecto al futuro de sus hijos, Milan y Sasha, y los nuevos negocios que aparecieron en su presente. Aunque no fue fácil, el catalán procuró no prestarles atención a los comentarios, pasar la página y concentrarse en sus metas económicas.

Recientemente, Gerard Piqué quedó como protagonista de distintas noticias en los medios, debido a las declaraciones que dio la famosa vidente Mhoni Vidente, quien sacó sus cartas e hizo una breve lectura de lo que ocurría en la realidad del exfutbolista. La cubana puntualizó en que la parte laboral del deportista se verá rodeada de éxito, pero su vida tendrá un giro inesperado con otra mujer distinta a Clara Chía.

Mhoni Vidente habló sobre el futuro de Gerard Piqué - Fotos de Instagram @mhoni1 - @3gerardpique - Foto: Instagram @mhoni1 - @3gerardpique

La tarotista comentó que ahí se vería que el problema real nunca fue la joven de 23 años, sino que el español estaba interesado en recuperar su juventud y experimentar otras cosas, desligándose amorosamente de Shakira y su pasado.

“A Piqué le ha ido muy bien económicamente ahora con el torneo que está promocionando en España. Metió más de 99.000 personas en el estadio. Está teniendo mucho éxito, económicamente está mejor, pero le sale la carta de los amantes y próximamente lo vamos a ver con otra mujer y no es Clara Chía, ahí te das cuenta que el problema no era Clara Chía, el lío era Piqué contra Shakira, ya no quería estar ahí”, dijo en un clip publicado en su canal de YouTube.

No obstante, Mhoni Vidente alertó y aseguró que Piqué traía un trabajo de brujería encima, el cual se relacionaba directamente con Montserrat Bernabéu, su madre. La española habría optado por esto para separarlo de Shakira, sin calcular que el empresario terminaría afectado y solo en un futuro.

Shakira y Gerard en la final de la Copa Davis 2019, antes de que iniciaran los primeros rumores sobre la infidelidad del catalán. Foto: Europa Press Entertainment/Europa Press via Getty Images. - Foto: Europa Press via Getty Images

“Si trae problemas en cuestión de brujería”, señaló en el video, donde agregó: “La mamá de Piqué tuvo mucho que ver porque fue la que hizo un trabajo muy oscuro, un trabajo muy negro, para separar a Shakira de Piqué y lamentablemente le está haciendo ese trabajo, le está cayendo a su hijo y lo va a estar dejando solo”.

Shakira siempre presumió públicamente de su buena relación con su suegra, Montserrar Bernabeu. - Foto: Europa Press

De igual forma, la experta en astrología apuntó que la relación entre Gerard Piqué y sus hijos era muy mala, puesto que estaban teniendo encuentros desafortunados e incómodos en las salidas que tenían. Allí hizo referencia al post donde regañaba a Milán, su primogénito, en pleno evento de la Kings League.

“Veo muy mal la relación de Piqué con sus hijos, hace poco salió un video en el que regañaba muy feo al hijo mayor, que está un poco más consciente, tiene diez años. Se estaban peleando mucho porque le decía que no podía ir a un lugar y el español le estaba llamando la atención”, dijo.

Milan y Sasha se mostraron aburridos durante el evento - Foto: Twitter

Por último, la cubana aseguró que el catalán tenía que ir a que le hicieran una limpieza, pues estaba lleno de energías negativas. En este espacio fue cuando soltó que el empresario terminará con Clara Chía y dará una oportunidad con otra mujer.

La pareja compartió la primera fotografía juntos en redes sociales. - Foto: Instagram @3gerardpique

“Piqué necesita ir con alguien a que lo limpien, pero próximamente lo vamos a ver con una mujer que no es Clara Chía, qué escándalo. El problema era él, a quien le faltó mucha juventud. Deben entender que el amor no se acaba, nada más se mueve de lugar. Ya no quieres a una persona y quieres a otra, yo creo mucho en el matrimonio y la pareja, pero también en el divorcio”, agregó.