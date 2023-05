Maite Perroni, cantante de RBD, emociona a sus seguidores con la primera foto de su bebé

Maite Perroni, quien interpretó a la ingenua Lupita en la novela ‘Rebelde’, anunció que se dio cuenta de su embarazo en medio de los preparativos de su boda con el productor Andrés Tovar.

Maite Perroni y Andrés Tovar se casaron en 2022. - Foto: Instagram @maiteperroni

Esto sorprendió pues también se cruzaba justo en medio de la gira de RBD, asunto que le dejó un vacío grande a los seguidores de la banda, pues una licencia de maternidad significan mínimo 4 meses de inactividad laboral y eso se traduciría en muchas semanas sin la voz de Maite.

Sin embargo la cantante dio a conocer cómo manejará este tema con el nacimiento de su hija. “Estoy acompañada de mucho amor, de mucho apoyo y de una contención que me fortalece muchísimo para poder dar todos estos pasos tan importantes… También, el hecho de poder compartir esta nueva etapa es un reto y es una gran oportunidad para seguir aprendiendo y que, además, mis amigas que ya tiene experiencia me van acompañando y coacheando, me van dando tips, consejos y sugerencias”, afirmó Perroni, dejando claro que Anahí y Dulce María serían las enfermeras oficiales de la actriz durante su embarazo y en la llegada de su bebé, pues ellas ya son madres.

Este martes, 16 de mayo, la artista compartió a través de su cuenta oficial de Instagram la llegada de su hija. “Bienvenidas las desveladas, los pañales… junto a nuestro amor incondicional! Eres nuestra más grande bendición. Te amamos LÍA! ✨”, fue lo que escribió Perroni en una fotografía donde se ven las manos de los tres unidos como familia.

Lía, la hija de la cantante Maite Perroni y el productor Andrés Tovar - Foto: @maiteperroni

Ante la noticia los comentarios no se hicieron esperar pues muchos de sus seguidores estaban al tanto de la llegada de la bebé y de cómo será la vida de la cantante ahora que se convirtió en madre pero que también debe prepararse para una gira con la banda RBD.

“Bebita hermosa bienvenida !! ❤️❤️ y también a la nueva mamá hermosa los queremoooos!!❤️”, escribió Dulce María, una de las compañeras de Maite en la agrupación.

“Bebecita hermosa, ¡bienvenida! ¡Te amamos!!!!! ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️”, comentó Anahí, “❤️❤️❤️❤️❤️ wowwww la sobriiii”, dijo Christian Chávez. “¡Muchísimas bendiciones con esta hermosa llegada! Los queremos mucho ❤️❤️”, sostuvo Angelique Boyer quien interpretó a Vico en la novela.

“Es increíble como alguien tan pequeñito puede hacer sentir algo tan gigantesco !!!!! Bienvenida Lia ❤️, felicidades de todo ❤️ Mai y Andrés”; “Felicidades Mai !!!!Ya amamos a Lia con todo nuestro ❤️”; “Bienvenida!!!! Que alegría Mai y Andrés ❤️”, fueron otros comentarios que recibió la pareja por la llegada de su hija.

Cabe recordar que los conciertos de RBD empezarán el próximo 25 de agosto en Estados Unidos y terminarán el 17 de diciembre en México, por lo cual serán cuatro meses donde la cantante deberá enfrentarse a su rol de profesional y ahora de mamá.

Maite Perroni ya es mamá y ahora deberá enfocarse en su hija Lía (Photo by Brad Barket/Getty Images for PEOPLE En Espanol) - Foto: Brad Barket

“Es un momento muy especial, imagínate que año me espera. Me estoy preparando desde lo físico y lo emocional para poder vivir toda esta etapa que la verdad es una etapa hermosa, no me puedo quejar, al contrario, me siento bendecida y superafortunada. Estoy desbordada de agradecimiento, de amor, de plenitud, de muchas ilusiones y, por supuesto, de todo un proceso personal que estoy experimentando por primera vez”, añadió la también actriz en una entrevista para la revista Caras, muy emocionada por el 2023 que tendrá.

Fue en ese mismo medio donde ella posó por primera vez dejando ver el estado de su embarazo y allí reveló el sexo de su bebé. Según lo que quedó plasmado en las imágenes, la cantante posó con atuendos negros, mostró su pancita y apareció en las imágenes junto a su esposo, quien también anheló a su pequeña.