Maluma expondrá su depresión en nuevo proyecto y lo llenaron de críticas: “Otro gomelo sanando”

El cantante paisa hablará de la fuerte situación que tuvo que enfrentar en este año.

Mariana Lizeth Urrea Moreno

18 de diciembre de 2025, 5:30 p. m.
Maluma habló de su nuevo proyecto en el que destapará problemas de su vida.
Maluma habló de su nuevo proyecto en el que destapará problemas de su vida. Foto: David Bernal
