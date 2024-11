Manuel Turizo ventiló verdadera relación con Karol G y habló de lo que le molesta: ¿lo olvidó?

Manuel Turizo se refirió a Karol G y a su amistad

En la conversación le preguntaron por un defecto de la paisa y él contestó: “¿Un defecto? Que se le olvidó que me conocía”, dijo en medio de risas y además, añadió que en un momento de su carrera grabaron una canción juntos que nunca salió y no sabe la razón por la que no se dio. “Hace unos años grabé un tema con Karol, pero nunca salió. Quedó ahí y no pasó nada”, aseguró.