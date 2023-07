Marbelle vuelve a mostrar su ‘amor sincero’ por el expresidente Álvaro Uribe, ¿qué dijo?

Cabe mencionar que esta no es la primera vez que la artista expresa su admiración hacia el exmandatario, debido a que meses atrás, Marbelle compartió una fotografía junto a Uribe y le dedicó unas pequeñas palabras, donde puntualizó que este puede contar con ella para lo que necesite y que no duda de su inocencia.

Ante la admiración de Marbelle por el expresidente, ella no ha tenido ningún inconveniente en mostrarse abiertamente opositora del actual Gobierno de Gustavo Petro. A pesar de que en ocasiones anteriores opinaba y criticaba fuertemente a integrantes del Gobierno con nombres propios y señalamientos, ya no lo hace para evitar problemas jurídicos y posibles demandas, sin embargo, esto no ha sido impedimento para que la colombiana -de 43 años- continúe opinando a través de su cuenta de Twitter.